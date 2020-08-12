Дипломаты проверят сообщения о задержании в Белоруссии россиянина Важенкова

12.08.2020, 9:16, Новости дня

Российские дипломаты проверяют информацию о задержании в Белоруссии россиянина Артема Важенкова, сообщили в дипломатической миссии.

«Посольство РФ проверяет информацию о задержании Важенкова», – сообщил представитель посольства, передает РИА «Новости».

Он добавил, что еще одного гражданина России, Игоря Рогова, правоохранители республики отпустили. «Рогов уже в России, правоохранители его отпустили, он уехал домой», – сообщил дипломат.

Ранее госагентство БелТА опубликовало видео с задержанными в Белоруссии людьми, которых она называла «провокаторами» беспорядков в Минске, двое из четверых утверждают, что они из России. В своем Telegram-канале «Открытая Россия» заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников – Важенкова и Рогова. Позднее СК Белоруссии сообщил, что Важенков и Рогов проходят по делу о массовых беспорядках и находятся в статусе подозреваемых.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно покинула страну и призвала сторонников прекратить уличные протесты. По мнению ее сторонников, на Тихановскую было оказано давление.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.