Для допуска Ефремова к заседанию суда собрали консилиум врачей

12.08.2020, 9:16, Новости дня

Консилиум врачей в ближайшие часы решит, сможет ли актер Михаил Ефремов участвовать в заседании суда по своему уголовному делу, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Пашаев сообщил, что ночью он приходил в больницу, но в палату к Ефремову его не пустили. В среду утром врачи проведут консилиум и решат, может ли актер участвовать в заседании, передает ТАСС.

При этом диагноз актера «пока не сообщили».

Ранее адвокат Александр Почуев оценил влияние болезни Ефремова на приговор.

Напомним, Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Ранее сообщалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт. Диагноз не подтвердился.

При этом врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев отмечал, что состояние опьянения и предынсультное состояние внешне могут быть схожи.

Кроме того, Ефремов во вторник приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова, заседание суда перенесли на утро среды.