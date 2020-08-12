 

В РФ отреагировали на планы Киева создать «комиссию правды» для Крыма

12.08.2020, 9:08, Новости дня

Намерение украинских властей создать «комиссию правды» при возвращении Крыма – это чья-то извращенная фантазия, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

«Это не «комиссия правды», а чьи-то извращенные фантазии про то, как вернуть Крым, а затем его поделить, причем не спрашивая у местного населения, хотят ли они обратно в Украину», – сказал РИА «Новости» Бальбек.

По его словам, все концепции киевской власти по якобы возвращению Крыма преследуют исключительно коммерческий интерес.

«Это просто схема по продаже крымских объектов и земель, которые якобы когда-то освободят от РФ – некий посыл бизнесменам, мол, налетай, подешевело, продадим все, что угодно. А после возвращения Крыма получите свои участки и объекты», – подчеркнул он.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Киев планирует создать «комиссию правды» для Крыма и народных республик Донбасса после их возвращения. 

До этого украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению контроля над Крымом. Одновременно Климкин предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России».

После чего официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Климкина, заявив, что «они уже создали мировую проблему из Украины».



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