В Белоруссии запретили торговлю пиротехникой

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12.08.2020, 9:08, Новости дня

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиям, которые используют участники акций протеста.

«В связи с постановлением Совета министров, просим субъекты торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Белоруссии», – информирует БелТА со ссылкой на министерство.

По данным ведомства, введение запрета предусмотрено постановлением Совета министров от 11 августа «Об обороте пиротехнических изделий». Документ вступил в силу с 12 августа.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно покинула страну и призвала сторонников прекратить уличные протесты. По мнению ее сторонников, на Тихановскую было оказано давление.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния. 



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