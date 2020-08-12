Иммунолог объяснил, как сочетать вакцины от гриппа и от коронавируса

12.08.2020, 9:08, Новости дня

Вакцинация от различных заболеваний, в том числе от коронавируса, возможна не менее чем через 28 дней после прививки от гриппа, сообщил вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов.

«Мы не знаем, как комбинируются эти два вируса (грипп и коронавирус) в организме, как потом скомбинируются две вакцины. Двадцать восемь дней [после вакцинации против гриппа] вы не можете прививаться ничем другим», – передает ТАСС слова Козлова в эфире телеканала «Россия-1».

Эксперт отметил, что при получении прививок от гриппа и коронавируса с интервалом менее 28 дней вакцинация не даст нужного эффекта. «Либо у вас «провалится» первая вакцина, то есть не будет полноценного иммунного ответа, либо вы получите осложнения», – отметил он.

Накануне президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.