 

Иммунолог объяснил, как сочетать вакцины от гриппа и от коронавируса

12.08.2020, 9:08, Новости дня

Вакцинация от различных заболеваний, в том числе от коронавируса, возможна не менее чем через 28 дней после прививки от гриппа, сообщил вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов.

«Мы не знаем, как комбинируются эти два вируса (грипп и коронавирус) в организме, как потом скомбинируются две вакцины. Двадцать восемь дней [после вакцинации против гриппа] вы не можете прививаться ничем другим», – передает ТАСС слова Козлова в эфире телеканала «Россия-1».

Эксперт отметил, что при получении прививок от гриппа и коронавируса с интервалом менее 28 дней вакцинация не даст нужного эффекта. «Либо у вас «провалится» первая вакцина, то есть не будет полноценного иммунного ответа, либо вы получите осложнения», – отметил он.

Накануне президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Бизнес получит дополнительные выплаты на борьбу с COVID-19

29.06 / Меркель и Макрон не стали пожимать руки при первой с начала пандемии личной встрече

02.07 / Во Франции жандармы “поймали” плюшевую пантеру, “разгуливающую” по берегу реки

16.07 / Аквапарки и аттракционы откроют в Краснодарском крае

16.07 / Якутский музей стал доступен на интернет-платформе Artefact

16.07 / Хакеры атаковали портал для ознакомления с результатами ЕГЭ

17.05 / В ходе обысков у полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяли 12 млрд рублей

03.07 / Сократить повреждения от инсульта поможет новый препарат

28.07 / Подведены итоги второй волны конкурса «Профстажировки 2.0»

06.07 / Анонсировано открытие второго мобильного технопарка «Кванториум» в Новгородской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска