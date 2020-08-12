 

В Беларуси заявили о задержании организаторов акций протеста

12.08.2020, 9:00, Новости дня

В Минске задержали координаторов массовых протестов, один из них руководил действиями соратников из гостиницы. Об этом 12 августа сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы “Беларусь”. Оттуда и координировал акции.

Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

10 августа протесты продолжились. В центр Минска стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН “коктейлями Молотова”. Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. 

В этот день в Минске погиб один из активистов.  

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что во время избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, но выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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