 

Мнение: Денежки в морозильнике – девушка из “Тиндера” найдет и украдет бабки всегда

12.08.2020, 8:55, Разное

Какие же мужики бывают – самовлюбленные простаки и дурни. Наивность некоторых представителей сильного пола (это уже условное название, видимо) поражает воображение. Один мой бывший коллега открыл для себя “Тиндер”. И занялся “поиском жены”. Дураку понятно, что там может тусоваться кто угодно. Его подкупило объявление: “Ищу мужчину для серьезных отношений, создания семьи”. На свидание пришла девушка 22 лет с сиреневыми волосами и серьгой в носу. Ему при этом за сорок.

Этот пень, иначе я назвать его не могу, потащил после первой же встречи девицу к себе в квартиру. Ему, видите ли, хотелось продемонстрировать, какие у него хоромы, заработанные тяжким трудом и в результате судебной тяжбы с бывшей женой, которой квартирку прибрать к рукам не удалось. Хотя очень хотелось, но она, видите ли, была приобретена до брака. Как и его мозги.

Причем, на гостях девица настаивала сама. “Пойдем к тебе”, “Ну, пойдем”, – настоятельно так. Его это нисколько не насторожило. Он пузатый, седой, но полагает, что неотразим. Конечно, – видимо, думал он, – девица на меня запала.

Хотя дЕвице нужен был совсем не он, а содержимое его квартиры.

Пришли. Она достала из сумочки (я подчеркиваю – сама) бутылку красного вина.

– Я – коньяк, – говорит он. У него свой бар.

– Не люблю коньячный запах. Выпей со мной вина.

Он и выпил… Сразу повело… Проснулся. Лежит на полу лицом вниз. Никого нет.

Любопытный факт. Деньги он хранил в морозильнике.

Спрашиваю: “Они у тебя что, таяли?”

А деньги имеют такое свойство – тают и исчезают.

“Думал, там никто не найдет”.

Нашли. Заодно нашли золотые украшения, причем – фамильные. В обычном шкафу. Ну и с его пальца сняли обручальное кольцо, и даже золотой крестик с золотой цепочкой забрали. Хотя крестик надо носить на шнурке, если ты верующий, а не модник.

Сколько человек было в квартире, он не знает, но теперь уверен, что девушка была не одна. Потому что отпечатки пальцев нашли самые разные.

Объявление на сайте исчезло. Но самое интересное.
– А я еще так удивился, – говорит он. – Она на свое фото из интернета совсем не была похожа. Там гражданка постарше.

Конечно, они и фотографии чужие вешают. Причем, сразу пачками. На какую клюнет лох, с той и начинается переписка. Приложение криминализовано полностью. Не ведитесь.

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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