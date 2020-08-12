Автоновости: Бюджетный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером бренда

12.08.2020, 8:33, Новости дня

В компании Kia указали, что самым продаваемым автомобилем за первые полгода оказался недорогой кроссовер Kia Sportage.

В частности, с начала 2020 года дилерам удалось реализовать порядка 41 тысячи машин. Напомним, недорогое исполнение кроссовера пока доступно исключительно на китайском рынке. Вместе с тем в продаже доступна и более дорогая версия, однако клиенты активно интересуются бюджетным кроссовером Kia Sportage. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый мотор на 161 л.с. , а также доступна версия с 1,4-литровым мотором на 140 л.с.

Напомним, бюджетный паркетник Kia Sportage вышел на рынок Китая еще осенью минувшего года, когда автомобиль получил существенные улучшения, коснувшиеся не только кузова, но и салона. Остальные данные пока удерживаются в тайне.