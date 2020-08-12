 

Автоновости: Бюджетный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером бренда

12.08.2020, 8:33, Новости дня

В компании Kia указали, что самым продаваемым автомобилем за первые полгода оказался недорогой кроссовер Kia Sportage.

В частности, с начала 2020 года дилерам удалось реализовать порядка 41 тысячи машин. Напомним, недорогое исполнение кроссовера пока доступно исключительно на китайском рынке. Вместе с тем в продаже доступна и более дорогая версия, однако клиенты активно интересуются бюджетным кроссовером Kia Sportage. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый мотор на 161 л.с. , а также доступна версия с 1,4-литровым мотором на 140 л.с.

Напомним, бюджетный паркетник Kia Sportage вышел на рынок Китая еще осенью минувшего года, когда автомобиль получил существенные улучшения, коснувшиеся не только кузова, но и салона. Остальные данные пока удерживаются в тайне.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Боевики передали украинской стороне тело третьего украинского военного – вероятно, того, что был ранен 13 июля

01.08 / ВОЗ продлила ЧС по коронавирусу

29.07 / Адвокат опровергла данные о предложении Ефремовым компенсации семье погибшего

18.07 / “Может быть большой рост”. Ляшко прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом в ноябре и феврале

04.08 / Рубль подешевел к доллару и евро

03.07 / Urals обновила рекорд по величине премии к Brent

04.08 / Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута

03.07 / СК выявил махинации в институте повышения квалификации сотрудников МВД

27.07 / Детский омбудсмен связала большое количество разводов с ранним сексом

28.07 / Конкурентка Лукашенко на выборах Тихановская со второго раза ответила, чей Крым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска