Автоновости: За полгода россияне купили более 500 тысяч Lada с пробегом

12.08.2020, 8:39, Новости дня

Эксперты выяснили, что подержанные автомобили марки LADA до сих пор пользуются более высоким спросом на российском рынке, чем новые экземпляры.

В частности, за первые полгода удалось реализовать свыше 517 тысяч автомобилей на вторичном рынке. Наибольшим спросом у покупателей пользуется модель Lada 2114, на которую пришлись свыше 52,6 тысяч сделок. Вместе с тем эксперты констатировали, что по сравнению с минувшим годом, продажи автомобилей LADA снизились на 16,8%.

Также сообщается, что на второй строчке рейтинга популярности подержанных автомобилей остается LADA 2107, которая реализована в количестве 43 тысяч экземпляров. Замыкает тройку лидеров Lada 2170 Priora, остающаяся в числе самых востребованных отечественных машин у россиян.