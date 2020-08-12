 

Елизавета Галкина продемонстрировала растяжку в прыжке

12.08.2020, 8:31, Разное

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой имеют возможность много времени проводить на свежем воздухе. Наслаждаясь прекрасным закатом, юморист успел запечатлеть, как дочь Елизавета Галкина, развлекаясь на батуте, смогла продемонстрировать шикарную растяжку.
На своей странице в Instagram Максим Галкин показал, как Лиза Галкина смогла удивить подписчиков шпагатом, прыгая на батуте. Дети знаменитостей признались, что обожают такое спортивное сооружение. Сперва акробатический трюк решил показать Гарри, а потом изобразила и Лиза. Комик рассказал поклонникам, что они с семьей любят вечером находиться на свежем воздухе, наслаждаясь закатами, а детям больше нравится активный отдых.

Во время эпидемии коронавируса Максим Галкин активно занялся огородом и садом. Он часто показывает свой огород, деревья, овощи, которые вырастили в собственной теплице. Юморист также любит цветы и часто рассказывает о гортензии.



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