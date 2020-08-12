 

Трубы «Северного потока-2» подключат к канализации Санкт-Петербурга

12.08.2020, 8:50, Разное

Немецкая компания «Uniper» — партнёр «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток–2», признала полный провал проекта из-за американских санкций и готовится к списанию затраченных на него средств.

Однако власти Санкт-Петербурга нашли решение, способное спасти инвестиции и решить проблему утилизации канализационных стоков города. Они предложили использовать газопровод в качестве гигантской фекальной цистерны.

Стремительно растущий Санкт-Петербург производит огромный объём стоков. Очистные сооружения давно не справляются с их обезвреживанием. Необходима полная реконструкция, но на это время придётся отключить городскую канализацию, что абсолютно невозможно.

– «Северный поток-2» представляет собой две «цистерны» диаметром более метра и длиной 1234 километра каждая. Простой расчёт показывает, что в них можно закачать 7,75 миллиона кубометров стоков. Этого запаса ёмкости хватит, чтобы канализация Петербурга могла работать до окончания реконструкции очистных сооружений, — заявил петербургский губернатор Александр Беглов.

В ближайшее время в Усть-Лугу, где находится входная точка газопровода, перебросят фекальный коллектор из городской канализации и начнётся заполнение первой трубы. Экологические риски проекта ничтожны. Газопровод изготовлен из высококачественных стальных труб с толщиной стенки в 4 сантиметра, «одетых» в бетонную рубашку и полимерную обмотку.

Помимо явных экономических выгод «Газпром», получает и политические. В случае осложнений в отношениях с североевропейскими странами, можно приоткрывать аварийные клапаны газопровода и загрязнять фекалиями территориальные воды этих стран. У России, таким образом, появляется мощный рычаг влияния на страны НАТО.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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