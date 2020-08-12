В Рыбинске продолжаются работы по благоустройству

12.08.2020, 9:08, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Рыбинске продолжается благоустройство парковой зоны в границах улиц Волочаевская – Юбилейная.

Текущие вопросы с руководством подрядной организации на месте обсудил заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Площадь благоустраиваемого участка составляет почти 75 тысяч квадратных метров. На данный момент самые фундаментальные работы подрядной организацией выполнены.

– Территория будущего парка была заболочена. Нами были выполнены дренажные работы, проложена ливневая канализация. На днях приступили к асфальтированию дорожек. Стараемся выполнить задачи, поставленные администрацией города, в срок, – пояснил Олег Пегашов, исполнительный директор компании «Крепыш».

Строители подготовили основания под будущие игровые и спортивные площадки, сформировали дорожки для скандинавской ходьбы. В скором будущем свой досуг в парке на Волочаевской смогут проводить люди абсолютно разных возрастов.

– Дополнительно принято решение сделать тротуары вдоль всего благоустроенного парка. На днях подрядная организация приступит к этим работам. Парк будет работать круглогодично, поэтому закладываем средства в бюджет на его содержание в течение всех сезонов, – рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Срок окончания благоустройства парковой зоны – 15 сентября.

Идет ремонт дворовых территорий и в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». В настоящее время выполнено более половины запланированного объема работ.

– В этом году выполняется комплексное благоустройство 11 дворовых территорий. На текущий момент работы в одном из дворов выполнены полностью, на пяти дворовых территориях благоустройство на завершающей стадии. Еще в двух дворах идет активная работа. На благоустройство еще трех дворовых территорий подрядная организация выходит на следующей неделе, – рассказал директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.

Одним из объектов, где благоустройство находится на завершающей стадии, стала дворовая территория по адресу: улица Боткина, 23. Подрядной организацией выполнен ремонт проезда, организованы парковочные места на 27 машин, обустроена тротуарная зона. Стоимость работ составила 2,5 миллионов рублей. Вклад жителей в общее благоустройство – разработка проектно-сметной документации, приобретение светильника и лавочки.

В рамках ремонта автомобильных дорог в этом году будет выполнен ремонт проезда вдоль детского сада, что обеспечит беспрепятственный подъезд и к вновь отремонтированному двору, и дворам, расположенным рядом.