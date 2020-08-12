 

Авиакомпании попросили Минтранс проверить резкий рост цен на топливо

12.08.2020, 8:48, Новости дня

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо главе Минтранса Евгению Дитриху, в котором попросила ведомство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина в российских аэропортах.

«Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обращается к Вам по вопросу резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах Российской Федерации на предстоящий период авгyст-сентябрь 2020 года», – сообщается на сайте организации.

По информации авиакомпаний, стоимость авиатоплива по итогам тендеров (с 11 августа по 10 сентября 2020 года) по сравнению с результатом предыдущих (июль 2020 года) в аэропорту Кольцово выросла на +62,1%, в Домодедово – на +33,4%, в Жуковском – на +36%, в Санкт-Петербурге – на +18%, во Владивостоке – на +20,4%, в Благовещенске – на +21,1%, в Иркутске – на +28,1%, в Краснодаре – на +48,4%, в Красноярске – на +48,6%.

«Столь резкий рост стоимости авиатоплива практически нивелирует все принимаемые правительством РФ и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста», – говорится в письме.

Отмечается, что подорожание стоимости авиатоплива приведет к общему росту цен для конечных потребителей. АЭВТ просит Минтранспорта проверить обоснованность резкого увеличения стоимости топлива. 

Ранее замминистра транспорта Александр Юрчик заявил, что ключом к снижению цен на авиабилеты является конкуренция на рынке. 

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко предположил, что цены на авиабилеты в 2020 году, по прогнозам, вырастут на 6-8%.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации стоимости авиатоплива для авиакомпаний.



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