 

СМИ сообщили о решимости Трампа зарегистрировать американскую вакцину от коронавируса

12.08.2020, 8:48, Новости дня

Некоторые американские специалисты опасаются, что президент США Дональд Трамп в свете регистрации вакцины от коронавируса в РФ будет добиваться одобрения в Соединенных Штатах аналогичного препарата, но без должных проверок, пишет The New York Times.

Как отмечается в материале, ряд экспертов в сфере здравоохранения в США обеспокоены тем, что Трамп может почувствовать необходимость «вступить в соперничество» и «спешно представить собственную вакцину до полного завершения ее испытаний».

«Уверена, это станет для него еще одной причиной добиваться от американских исследователей и Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США ускорения работы», – передает ТАСС слова бывшего руководителя данного управления Маргарет Хамбург.

В материале приводится мнение сотрудника одного из подразделений Университета Джонса Хопкинса Моники Шох- Спана. Как она полагает, Трамп «может пожелать повторить в стране то, что он считает российским триумфом с вакциной».

Как констатируется в материале, исследователи в США выражали обеспокоенность тем, что испытания вакцин от коронавируса в США будут прекращены досрочно «из-за желания Трампа одержать политическую победу перед выборами 3 ноября». Как отмечало ранее издание, официальные лица США опровергли утверждения о том, что администрация Трампа специально добивается создания таких препаратов до выборов.

Накануне президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Напомним, 6 августа Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может быть готова к 3 ноября, ко дню выборов президента США.



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