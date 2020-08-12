Нефть подорожала на данных API о снижении запасов в США

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12.08.2020, 8:30, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за прошлую неделю.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,38% – до 44,67 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,29% – до 41,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщил в ночь на среду API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 7 августа снизились на 4,4 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее вечером. Эксперты прогнозируют, что показатель опустился только на 2,9 млн баррелей, и это снижение может стать третьим подряд.

При этом рост котировок сдерживается неопределенностью вокруг перспектив восстановления экономики. Власти США пока не могут договориться по новому пакету стимулирования экономики, хотя в выходные президент страны Дональд Трамп подписал ряд указов о мерах поддержки. Прогноз по экономике отражается на ожиданиях по спросу на нефть.



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