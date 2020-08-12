 

Михаил Ширвиндт рассказал подробности ДТП с участием отца

12.08.2020, 8:30, Разное

Михаил Ширвиндт, наследник Александра Ширвиндта, раскрыл детали ДТП, в котором участвовал его отец. Он сообщает, что артист прошел все тесты, подтвердившие отсутствие в крови алкоголя.
На своей странице в Instagram Михаил Ширвиндт опубликовал видео, где пояснил последние новости об отце Александре Ширвиндте. Его родители отправились на рынок, чтобы приобрести бруснику и опарышей. Ехав обратно, Александр Ширвиндт нарушил правило дорожного движения, не убедившись в отсутствии автомобилей. Он выехал на главную дорогу, случилось столкновение с другим автомобилем. Водитель другой машины не пострадал, а его спутница была травмирована. Также сообщил, что артист понесет наказание, был составлен протокол, проверка на употребление алкоголя показала 0 промилле. Закончил видео он в шутливом тоне о том, что болит плечо, помяли крыло, но все опарыши не расползлись.

В завершение ролика Михаил Ширвиндт попросил подписчиков поделиться вкусным брусничным маринадом, чтобы приготовить мясо. Также ведущий дал обещание рассказать о готовом блюде.



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