 

Загадочное существо на пляже Великобритании – еще один монстр из глубин океана?

12.08.2020, 8:01, Разное

Кто-то вполне скептически относится к подобным находкам, особенно если с детства уверовал, что на Земле не осталось «белых пятен» исключительно ни в чем. Но вот специалисты, изучающие мировой океан, уверены, что на 95 процентов его глубины – это пока еще полная загадка для человечества.

И потому очередное неизвестное науке существо, которое на днях обнаружили отдыхающие на пляже Эйнсдейл в Великобритании, еще раз подтверждает, что так оно и есть. Разлагающийся труп, фотографии которого сделал и выложил в Интернет один из купальщиков этого пляжа, имеет длину около четырех метров, четыре плавника и, как утверждает старший советник Natural England Стивен Эйлифф (Stephen Ayliffe), похож на какой-то подвид кита.

К сожалению, загадочное морское животное уже сильно разложилось, а потому идентифицировать его вряд ли уже удастся. Приблизительно такая же картина наблюдается почти всегда, когда мировой океан выбрасывает на поверхность очередную свою жертву-загадку. Как правило, исследователи в этом случае разделяются на два лагеря. Одни пытаются доказать, что это уже известный вид морского животного, просто деформированное прибоем и временем. Другие, более серьезно относятся к таким подаркам океана, но, к сожалению, даже они не могут сказать, что это за существа, в действительности населяющие морские глубины.

Например, сегодняшний таинственный монстр имеет, как утверждают независимые исследователи, лицо рептилии, длинный костлявый хвост и когти. Если учесть, что жители прибрежных населенных пунктов и моряки нередко видят еще и живых загадочных морских животных (чего только стоит тридцатиметровый карадагский змей, периодически появляющийся у берегов Крыма), то нет ничего удивительного в том утверждении, что мы еще мало знаем об окружающем нас мире.



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