На объявившем забастовку Минском электротехническом заводе начались задержания

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12.08.2020, 7:14, Новости дня

На Минском электротехническом заводе имени Козлова, объявившем забастовку в знак протеста против спорных результатов выборов президента Беларуси, 11 августа начались задержания. Об этом сообщил портал TUT.BY в Telegram.

Сообщается как минимум о двух задержанных. Собеседник журналистов рассказал, что в центральном сквере на территории завода собралось около 200 человек. Туда пришел директор и призывал всех идти на рабочие места. 

Позже к предприятию прибыли силовики. Людей, стоявших рядом с предприятием и поддерживавших бастующих, задержали и увезли. Очевидцы говорят, что задержали и кого-то из работников, однако руководство предприятия эту информацию не подтвердило.

10 августа СМИ заявили о забастовке на Белорусском металлургическом заводе, 11-го августа – на Жабинковском сахарном заводе и в Институте химии новых материалов НАН Беларуси.

С 4-го по 8 августа включительно проходило досрочное голосование на выборах президента Беларуси. 9 августа прошло основное голосование.

Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения “Говори правду” Андрея Дмитриева – 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в ряде городов страны на улицы вышли протестующие, недовольные данными экзит-полла, который свидетельствовал о победе Лукашенко. Между участниками акций протеста и силовиками произошли столкновения. По данным СМИ, для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. 

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. 

Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.

В МИД Беларуси заявили о 3 тыс. задержанных в ночь на 10 августа. В то же время правозащитники “Весны” сообщают о 300 задержанных, 130 из которых – в Минске. Организация обновляет список задержанных. Также правозащитники проинформировали о гибели одного человека на митинге в столице Беларуси, в МВД это опровергают.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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