“Это было интересно”: Юлия Высоцкая озадачила поклонников ультракороткой стрижкой

12.08.2020, 7:27, Разное

Популярная ведущая Юлия Высоцкая разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала перед поклонниками в весьма неожиданном образе. На опубликованном фото знаменитость продемонстрировала ультракороткую, почти “лысую” стрижку.

Фотографию телеведущая сопроводила откровениями, из которых сразу становится понятно, что снимок является архивным и снят довольно давно. Аннотация Высоцкой составлена в форме диалога “с самой собой”, причем в самом её начале красавица призналась, что возобновлять такой стиль прически вновь она все же не хочет. Такого мнения знаменитость придерживается даже несмотря на оригинальность образа и наличие сопутствующих ему хороших фото. Как заявила телезвезда, с коротко остриженными волосами она чувствовала себя слишком беззащитной и “голой”. “Но никогда не говори – никогда”, – интригующе резюмировала Высоцкая.

Оригинальный образ звезды вызвал немало споров среди подписчиков, разделив их на два “лагеря”. Представители первого призвали Юлию Высоцкую вновь попробовать вернуться к короткой стрижке, однако другие поклонники признались, что предпочитают видеть любимицу с присущими ей сейчас длинными светлыми волосами. За несколько часов публикация набрала более 30 тысяч “лайков”.