Московские магазины оштрафовали на 450 млн рублей за нарушение масочного режима

12.08.2020, 7:28, Новости дня

Московские заведения общепита и предприятия торговли и услуг получили более 8 тыс. предписаний на общую сумму 450 млн рублей за несоблюдение мер по предупреждению распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

«С 12 мая по 11 августа проведена проверка более 45 тыс. предприятий общественного питания, торговли и услуг. За период действия ограничительных мер составлено более 8 тыс. административных материалов на сумму 450 млн рублей в отношении предприятий розничной торговли и общепита», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Там уточнили, что доля покупателей в масках и перчатках в магазинах Москвы возросла с 68% в середине июля до 75% в начале августа. При этом сразу после выхода из пандемии в начале июня доля покупателей в средствах индивидуальной защиты в розничных магазинах была 94%.

Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя – юридического лица – составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В июле москвичам объяснили, почему нельзя снимать маски.