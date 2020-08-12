Белорусский ОМОН избил сотрудников «КП-Беларусь»

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12.08.2020, 7:30, Новости дня

Сотрудники ОМОНа в Минске избили дубинками журналиста и водителя белорусской «Комсомольской правды», сообщил главред издания Андрей Левковский.

По словам Левковского, белорусских силовиков не остановило даже то, что журналист был в жилете «Пресса», представился и показал аккредитацию. Его коллеги освещали акцию оппозиции в районе Серебрянка на окраине Минска, передает РИА «Новости».

«Наш водитель привез на место корреспондента, фотографа и оператора. Тут же как раз подъехал ОМОН, пошли на них и на протестующих», –  рассказал Левковский.

По его словам, фотограф и оператор убежали, а корреспондент Геннадий Можейко попытался укрыться в редакционной машине.

«(ОМОНовцы) подошли, попросили выйти. А когда вышли, тоже представились, что пресса, (ОМОНовцы) попросили открыть багажник. Водитель открыл багажник, получил по ногам дубинкой. И второй по ногам дубинкой получил… Для острастки несколько раз ударили по ногам. Мол, мы по городу бегаем за вами и протестующими, жизни не даёте нам», – рассказал главный редактор издания.

По его словам, сейчас журналисты собираются зафиксировать побои и подать жалобу руководству МВД.

Напомним, в понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Позднее стало известно, что пропавшие в Белоруссии российские журналист «Медузы» Максим Солопов и фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» по-прежнему находятся на территории республики. В понедельник вечером посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил об освобождении фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева и журналиста «Медузы» Максима Солопова.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.



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