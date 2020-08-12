 

Диетолог Нурия Дианова назвала способ снижения канцерогенного эффекта от шашлыков

12.08.2020, 7:30, Разное

Диетолог Нурия Дианова объяснила, каким образом можно снизить канцерогенный эффект от шашлыков. Для этого важно сочетать потребление жареного мяса с растительными продуктами.
Для поддержания здоровья очень важно соблюдение баланса в пищевом рационе. Он должен содержать белки, углеводы, клетчатку, витамины, микро и макроэлементы. Гастроэнтеролог рекомендует не отказываться от шашлыков, но стараться есть их в умеренных количествах, поскольку остатки животного белка перевариваются не полностью. Избыток мяса может спровоцировать появление таких заболеваний, как ожирение, диабет.

Жареный продукт может привести к развитию различных раковых заболеваний, включая колоректальный рак, поражающий нижний отдел кишечника и прямую кишку. Это связано с тем, что на открытом огне и под воздействием высоких температур в жареном мясе выделяются канцерогенные соединения – гетероциклические амины. Для снижения такого эффекта во время приготовления шашлыка нужно добавлять зелень и свежие овощи. Растительные продукты позволяют нивелировать свойства опасных веществ.



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