Окситоцин способен бороться с возникновением остеопороза

12.08.2020, 7:17, Разное

Специалисты, представляющие Государственный университет Сан-Паулу (Бразилия), обнаружили, что окситоцин способен бороться с возникновением остеопороза. Для этого исследователи изучали физиологические процессы, характерные для пременопаузального периода.

Эксперимент продемонстрировал, что введенный самкам крыс гормон окситоцин смог обратить назад зачатки развития остеопороза, включающие дефицит элементов, необходимых для формирования костей, а также ломкость костей и снижение их плотности. “Гормон любви” вводили подопытным животным во время фертильного периода, что благоприятно отразилось на профилактике первичного заболевания, отметила одна из авторов работы Рита Менегати Дорнеллес.

Животные получали по две дозы окситоцина с перерывом в 12 часов. Возраст крыс – 18 месяцев. По прошествии 35 дней после инъекций гормона эксперты сделали анализ крови и образцов ткани, взятых из бедер, и сравнили показатели с результатами крыс того же возраста, которые не получали окситоцин. Самки, получавшие гормон, не имели признаков, подтверждающих потерю плотности костных тканей.