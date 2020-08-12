 

В день вакцинации от коронавируса запретили употреблять алкоголь

12.08.2020, 7:16, Новости дня

В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса), не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», – передает РИА «Новости» слова Брюна.

Накануне президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / В роли подопытных кроликов — Guardian о «прелестях» цифровой миграционной системы для европейцев в Британии после брексита

16.07 / Переболевшим коронавирусом в тяжелой форме разрешили не вакцинироваться

02.07 / ГБР обнаружило новые факты пыток в Кагарлыкском отделе полиции

06.07 / Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

31.07 / Задержан открывший стрельбу на МКАД пассажир такси

14.07 / Эксперты: Путин может не остаться у власти до 2036 года

21.07 / Белый дом заявил о недопустимости насилия в Портленде

15.07 / Общество: Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

09.08 / Представительство президента в Крыму опубликовало перечень оснований для пересечения админграницы

21.07 / Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска