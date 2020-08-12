Der Tagesspiegel – в конфликте из-за «Северного потока — 2» Германия осталась без поддержки Европы

12.08.2020, 7:10, Новости дня

В конфликте из-за «Северного потока — 2» США ведут себя как «колониальная держава», нарушая международное право своими экстерриториальными санкциями, пишет Der Tagesspiegel. Но почему-то позиция Германии по этому вопросу не пользуется повсеместной поддержкой в Европе. А связано это с тем, что Берлин принял решение о реализации проекта в одностороннем порядке, без оглядки на своих партнёров и союзников, объясняет издание.



Reuters

Несмотря на всю свою экономическую мощь и политическое влияние, ни одно государство Европы не зависит так сильно от сотрудничества с другими странами на континенте как Германия, пишет Der Tagesspiegel. Без их готовности к самопожертвованию в годы Второй мировой войны не удалось бы уничтожить диктатуру Адольфа Гитлера, а позже вернуть ФРГ в круг демократических народов. Без партнёров на Востоке и Западе — от РФ до США — не удалось бы и объединение Германии.

Удивляет то, что несмотря на этот опыт, сейчас в Берлине считают, что вправе принимать односторонние решения без оглядки на своих союзников, продолжает издание. И недавний конфликт с Белым домом из-за «Северного потока — 2» тому яркий пример. За последнее время антиамериканские настроения в Германии значительно выросли. По данным социологических исследований, 47% граждан поддерживают вывод части войск США из своей страны. Каждый четвёртый считает, что территорию государства должны покинуть все солдаты, а две третьих призывают ещё и ядерное оружие с собой прихватить. 41% немцев убеждены, что США — самая большая угроза для мира на Земле.

Но не все разделяют восторг Германии по поводу вывода американских войск. Для Польши и стран Прибалтики присутствие в ФРГ солдат США — это своего рода гарантия от нападений со стороны России. Схожим образом ситуация обстоит и с «Северным потоком — 2». США ведут себя как «колониальная держава», что напоминает доктрину советского лидера Леонида Брежнева об ограниченном суверенитете стран Варшавского договора. Так называемые экстерриториальные санкции нарушают международное право. «Так почему же позиция Германия не пользуется повсеместной поддержкой?» — задаётся вопросом автор.

Потому что Германия под эгидой экс-канцлера Герхарда Шрёдера настойчиво и в одностороннем порядке продвигала реализацию этого проекта, несмотря на опасения не только Польши и стран Прибалтики, но и других европейских стран. Они выступали против прямых поставок российского газа в ФРГ, потому что тогда Москва сможет отрезать от них другие государства, напоминает издание.

При этом события 1982 года, когда экс-президента США Рональд Рейган выступил против строительства советского газопровода в Западную Европу, показывают, что ситуация могла бы сложиться совершенно по-другому. Тогда американцы ввели эмбарго против компаний, задействованных в реализации советско-немецкого проекта. При этом они обладали большими возможностями для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела Германии. Но в открытом трансатлантическом конфликте Лондон и Париж встали на сторону Берлина, вынудив Рейгана к отмене штрафных мер. В те годы западноевропейские страны смогли сообща противостоять давлению со стороны США.