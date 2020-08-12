Названы самые высокооплачиваемые профессии августа

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12.08.2020, 7:08, Новости дня

Специалисты в сфере IT и образования, например завучи, могут претендовать на высокую зарплату в августе, показало исследование сервиса Работа.ру.

Согласно исследованию, руководителю отдела разработки веб-проектов с опытом работы от трех лет предлагают до 150 тыс. рублей в месяц, а фронтенд-разработчику с опытом от двух лет – от 130 до 150 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

В преддверии учебного года вакансии с высокой зарплатой появляются в сфере образования. В частности, завуч по учебно-воспитательной работе в частной школе может зарабатывать 110–150 тыс. рублей в месяц. На позицию ищут специалиста, прошедшего курсы повышения квалификации.

Одно из самых высоких предложений по зарплате в августе – 300 тыс. рублей в месяц – могут получить врачи-стоматологи с опытом работы от трех лет. Зарплаты от 200 тыс. рублей можно найти в сфере маркетинга. Например, такой доход обещают Digital-маркетологу с опытом от трех лет. Специалист сможет работать удаленно два-три дня в неделю, добавляется в исследовании.

Напомним, в марте сообщалось, что самые высокие зарплаты в регионах РФ получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда, в лидерах по зарплатам находятся Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.



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