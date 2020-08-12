 

МВД Белоруссии объявило о задержании платившего за участие в беспорядках

12.08.2020, 6:53, Новости дня

МВД Белоруссии выступило с утверждением, что милиция Минска задержала мужчину, якобы раздававшего деньги участникам массовых беспорядков.

«При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В его рюкзаке было обнаружено более 10 тыс. долларов, которые предназначались в качестве оплаты участникам массовых беспорядков», – приводит текст заявления МВД Белоруссии ТАСС со ссылкой на БелТА.

В ведомстве уточнили, что ранее задержанный был судим по ч. 3 ст. 328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ) и неоднократно привлекался к административной ответственности.

Ведутся следственные действия.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Один из участников протест погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



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