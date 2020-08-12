 

Лига Европы. “Шахтер” – “Базель”. Где и когда смотреть

12.08.2020, 6:45, Новости дня

Донецкий “Шахтер” 11 августа сыграет против швейцарского “Базеля” в матче 1/4 финала Лиги Европы. Поединок начнется в 22.00 на “Ауф Шальке” в немецком Гельзенкирхене.

Трансляция. В прямом эфире игру покажет телеканал “Футбол 1”. Издание “ГОРДОН” проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Арбитр. Поединок между “Шахтером” и “Базелем” будет судить Майкл Оливер из Англии.

История встреч. “Шахтер” выиграл у “Базеля” оба предыдущих матча. В Лиге чемпионов сезона 2008/2009 годов горняки минимально победили на выезде – 2:1, а в Донецке разгромили соперника – 5:0.

Особые условия. Матч в Гельзенкирхене, как и все остальные игры решающей стадии еврокубков, пройдет без зрителей. Начиная со стадии 1/4 финала судьба противостояний будет решаться в одной встрече.

Потери. За “Шахтер” не сможет сыграть из-за дисквалификации Давид Хочолава. “Базель” не рассчитывает на защитника Эрая Джемерта, который перебрал желтых карточек, и на травмированных вратаря Йонаса Омлина и хавбека Луку Дзуффи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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