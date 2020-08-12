Цена золота упала ниже 1,9 тыс. долларов за унцию

12.08.2020, 6:30, Новости дня

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась на 2,39% и достигла 1894 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 05.00 мск драгметалл торговался на уровне 1894 долларов за тройскую унцию. Последний раз стоимость золота находилась ниже уровня 1, 9 тыс. долларов за тройскую унцию 26 июля, передает ТАСС.

Напомним, 4 августа цена золота обновила исторический максимум.