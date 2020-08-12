Мнение: Почему беспорядки в Минске – спланированная акция, а не спонтанные действия толпы

12.08.2020, 6:27, Разное

Для полноты картины. Официальная трактовка событий в Минске 9-10 августа от силовых структур Белоруссии.

Можете оценить, как видят происходящее белорусские силовики.

Почему беспорядки в Минске – спланированная акция, а не спонтанные действия толпы

Управляемый хаос. Знакомый сценарий

Сейчас мы не станем говорить о глубинной подоплеке событий 9—10 августа в Минске, оставим это на будущее. Обозначим лишь основные моменты, позволяющие утверждать, что события в воскресенье и ночь на понедельник не происходили стихийно — они имели черты четкого плана, хорошо подготовленного и заранее скоординированного.

Срыв первой попытки

Механизм беспорядков был запущен еще в середине дня 9 августа — примерно с этого времени вокруг избирательных участков начали кучковаться группы молодых людей, многие из которых позже вольются в ряды самых активных хулиганов. Где-то с 16 часов пошла работа на парализацию избирательного процесса в Минске. В полном соответствии с призывами альтернативщиков люди с белыми браслетами послушно выстроились в очереди к дверям участков в самое пиковое время, когда до их закрытия оставалось несколько часов.

Специально для того, чтобы избежать столпотворения, в стране предусмотрено досрочное голосование. Когда можно без спешки и толкотни отдать свой голос. Как и в первой половине дня 9 августа. Эту возможность кое-кто намеренно проигнорировал, устроив длиннющие голосящие очереди.

Имеется видеосъемка и другие свидетельства того, что некоторые участники голосования намеренно затягивали свое пребывание в кабинках, препятствуя волеизъявлению других избирателей.

Впрочем, дальнейшие события показали, что далеко не все люди, стоящие в очередях, искренне желали отдать свой голос. Многие из них составляли просто массовку, добивающуюся одной цели — дождаться закрытия участков в тот момент, когда еще не все избиратели успели получить бюллетень.

Для чего это было нужно?

Во-первых, чтобы иметь искусственную возможность оспорить результаты выборов — мол, еще не все люди успели изъявить свою волю. Во-вторых, чтобы закричать о том, что власти специально не дали проголосовать всем желающим, захлопнули перед ними двери, ударили по рукам, в общем, «наши голоса украли!». Далее под этим лозунгом следовало бежать на улицы, выворачивать тротуарную плитку и воевать с милицией.

Разглядев возможное развитие этой провокации, по прямому указанию Президента был предпринят беспрецедентный шаг: работа 33 участков, в которых избиратели якобы не успели проголосовать, была продолжена и после официального окончания выборов.

Любопытный момент: очереди в 32 из этих участков рассосались буквально за 20 минут после объявления о продолжении приема голосов. Еще в одном голосовали на 10 минут дольше. Все-таки не для того они там стояли, чтобы поставить подпись в бюллетенях. Скорее дожидались увидеть замок на дверях и демонстративно возмутиться этому факту. Такого основания для перехода к беспорядкам им не дали.

За это 33 избирательных участка, в которых план затягивания выборов не сработал, подверглись беспрецедентному, ранее не виданному в нашей стране давлению. В адрес женщин, составляющих большинство в избирательных комиссиях, послышались оскорбления, полетели угрозы. Члены комиссий были вынуждены, по сути, забаррикадироваться в помещениях участков для голосования, справедливо опасаясь физического насилия.

На выручку к заблокированным толпой избирательным комиссиям пришлось направить значительные ресурсы правоохранительных органов, была задействована даже Служба безопасности Президента. Эвакуация продолжалась до глубокой ночи.

Им нужен был хаос

Политическая шпана перехитрила сама себя. Выступила с протестом до объявления итогов голосования. Явная заготовка.

К девяти вечера 9 августа очередная «карусель» закрутилась у гостиницы «Планета». Участники выкрикивали заученные речовки и вели себя откровенно вызывающе. Сотрудники правоохранительных органов в мегафоны терпеливо предупреждали: массовка незаконная и лучше бы остановиться. В ответ — ноль реакции.

Технологично разогретая толпа уже не слышала голоса разума. Более того, вышла на широкий проспект Победителей. Заблокировала движение транспорта. Ответ был предсказуем.

Что важно: скопление явно нацеливали на Дворец Независимости. До него всего несколько сотен метров. Дальше что? Штурм с битьем стекол? В 2010-м мы подобное уже видели. Кто-то хотел повторить? Не сработало.

Милиция агрессивных молодых людей с проезжей части вытеснила. Тут с «мирными протестующими» случилась удивительная метаморфоза. В их рядах зажглись огненные файеры. Цветные дымовые шашки полетели в сторону правоохранителей. А вслед за ними — и булыжники, и куски выломанной из-под ног тротуарной плитки.

Это была, пожалуй, ключевая реперная точка. Мирный, как некоторые пытались представить, протест перерос в акцию насилия. Очень жесткую. С камнями, битами и забрасыванием бутылок с зажигательной смесью в машины. Не важно какие — случайные гражданские или служебные. Цель-то одна — жечь заживо людей. Где-то мы это уже видели совсем недавно. Южнее… 5—6 лет для истории не срок. Одесса в памяти надолго. Если не навсегда. Хорошо, что у нас ОМОН до трех не считает.

Однако итог: до 40 сотрудников органов охраны правопорядка пострадали в невольных столкновениях в стихийных акциях. И около 50 человек гражданских.

Знакомый сценарий

Все ли сейчас помнят сюжеты с захватом местных органов власти вооруженными группировками? Это было в Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, ряде других украинских городов совсем недавно. Началось с запада этой страны, а закончилось потерей ею своего юго-востока. Началось с простого захвата зданий местных администраций, продолжилось разоружением районных отделений милиции, а закончилось фактически развалом государства. Утратой его территориальной целостности. Кто-то еще не видит параллелей?

Что происходило в Минске? Воздержимся пока от термина «толпа». Скажем так, организованное скопление людей предприняло попытку захвата здания УВД Минского облисполкома. Похожие акции готовились в Новогрудке, Кореличах, Гомеле. Не вышло.

Пожалуй, самый сложный момент спланированного и четко срежиссированного бунта. В какой-то момент хулиганам удалось выхватить бойца из рядов правоохранителей. Сослуживцам пришлось применить нелетальное оружие с резиновыми пулями, чтобы отбить парня. Иначе могло случиться непоправимое…

Но жертва — милиционер — совсем не то, что нужно авторам и режиссерам белорусского майдана. Очевидно, что аура киевской «небесной сотни» здесь тоже где-то должна быть.

Нужна сакральная жертва, куда же без нее. Наилучшим образом на ее роль вполне подходил бы распиаренный «альтернативный» кандидат…

Поэтому под охрану теперь уже экс-кандидата в Президенты взял действующий Президент Беларуси. Напомним, как об этом сказал Александр Лукашенко:

— Самое странное, что меня насторожило ночью: с вечера мы получили оперативную информацию от этого так называемого объединенного штаба. Кто-то же додумался их всех вместе собрать в одно здание. И журналистов еще оппозиционных. Всего где-то 55 человек. И из них есть еще человек, который, наверное, с головой дружит, — позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис. Испугались.

Нужна была сакральная жертва. Понимаете, окружили этот офис, и кто его знает, кто окружил… И нам пришлось 120 человек выделить для того, чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса. Не дай бог, отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану. Они это не ценят. Скоро оценят.

КОНТЕКСТ

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич:

— Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. События имели место на территории Минска и в других регионах страны. Противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали. Уничтожалось имущество, оказывалось сопротивление представителям власти.

Сейчас более ста следователей работают на местах происшествий. В ходе осмотров зафиксировано использование в качестве орудий совершения преступления мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей.

Получены записи камер видеонаблюдения, установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Многие из задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Действиям всех будет дана соответствующая правовая оценка.

Возбуждены уголовные дела по 1 и 2 частям статьи 293 («Массовые беспорядки») Уголовного кодекса. Санкции вышеуказанной статьи предусматривают наказания соответственно до 15 и 8 лет лишения свободы.

Очень важно понимать, что лица, заинтересованные в массовых беспорядках, используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное русло. Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все меры для защиты конституционного строя.

Председатель КГБ Валерий Вакульчик в эфире телеканала ОНТ рассказал, как накануне охранялся объединенный штаб

По словам Валерия Вакульчика, «из так называемого объединенного штаба была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской». Буквально перед этим ГУБОПиК МВД по линии борьбы с экстремизмом перехватил сообщение, что нужна сакральная жертва. «Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили Главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением Главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно», — отметил председатель КГБ.

Министр внутренних дел Юрий Караев обратился к общественности:

— Уважаемые граждане, состоялись выборы Президента Республики Беларусь. Констатируем, что этот важный для страны день был омрачен беспорядками в столице и в ряде других городов. Попытки расшатать ситуацию и внести разлад в обществе предпринимались теми, кому безразличны интересы Беларуси и ее жителей. Очевидно, что организаторы использовали людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях. Не брезговали таким грязным приемом, как прикрытие детьми.

Мы неоднократно предупреждали и просили граждан быть благоразумными и сдержанными, не поддаваться воздействию информационных технологий манипулирования массовым сознанием, руководствоваться здравым смыслом. К сожалению, не все нас услышали — в результате пострадали как участники несанкционированных акций, так и сотрудники милиции. Заявляем, что не допустим дестабилизации ситуации в стране. Сил и средств для этого достаточно! Предупреждаем, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные — привлекаться к установленной законом ответственности.

Установлена личность погибшего в беспорядках накануне в Минске

10 августа около 23:00 в ходе беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения.

В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Личность погибшего установлена – им оказался уголовник, который ранее был осужден за убийство.

https://sb-by.turbopages.org/s/sb.by/articles/upravlyaemyy-khaos-znakomyy-stsenariy.html – цинк (фотографии по ссылке)

По сегодняшним событиям.

1. Забастовка получилась весьма вялой. Кол-во предприятий, где хотя бы просто заявлено о забастовке оказалось незначительным, а там, где люди действительно бастовали, речь шла лишь о части трудового коллектива. Так что со старта запустить маховик забастовки у оппозиции явно не получилось.

2. ЕС продолжает осуждать Лукашенко и грозить различными санкциями если он – не пересчитает голоса, не проведет новые выборы, не пойдет на переговоры с оппозицией, не уйдет в отставку. Лукашенко пока никак официально не комментировал этот накат с Запада. А было бы интересно…

3. Оппозиция называет сидящую в Литве Тихановскую президентом и заявляет, что ее силой заставили зачитать призыв к прекращению протестов.

4. МИД Белоруссии заявляет, что у него есть доказательства иностранного вмешательства в события в Белоруссии, которые он скоро предоставит. Подождем.

5. Сами протесты сегодня пока менее интенсивные нежели вчера и позавчера. Но говорить о том, что протесты сдуваются, я думаю пока рано. ОМОН продолжает достаточно жестко работать и задержания идут и сегодня. Отмечается появление вооруженных военных в Минске и Бресте.

6. Хороший материал "Страны" о том, что из себя представляет канала "NEXTA" призывающий к свержению Лукашенко https://strana.ua/news/283607-nexta-chto-izvestno-o-telehram-kanale-nekhta-kotoryj-upravljaet-protestami-v-belarusi.html

7. Парламент Белоруссии поддержал действия силовиков, назвав их полностью оправданными. Решения о введении Военного Положения пока что не принималось.

8. Двое из задержанных граждан РФ оказались работниками "Открытой России" Ходорковского.

Интересное на тему происходящего в Белоруссии выкладываю тут https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)