Раскрыты детали ДТП под Новгородом с участием Ширвиндта

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12.08.2020, 6:16, Новости дня

Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт попал в аварию впервые за 70 лет, сообщил директор театра Мамед Агаев.

«Александр Анатольевич (Ширвиндт) был за рулем. Он сразу же вышел из машины и подошел к «Рено». Там ехал пожилой человек с семьей», – цитирует Агаева «Московский комсомолец».

Директор Театра сатиры отметил, что водитель узнал артиста.

«Он сказал «Это же Ширвиндт. Это гений!» В итоге они разошлись миром», – отметил Агаев.

Агаев заключил, что ничего серьезного не произошло.

Накануне Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области. Авария произошла на одном из перекрестков Валдая. Актер за рулем Mitsubishi L200 не уступил дорогу и врезался в Renault Sandero. В результате пассажирку Renault доставили в больницу с травмами руки. Артисту и его спутникам медицинская помощь не понадобилась.



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