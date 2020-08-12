 

Трамп удивился выбранному Байденом кандидату в вице-президенты США

12.08.2020, 6:08, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил удивление в связи с выбором сенатора Камалы Харрис в качестве напарника Джозефа Байдена в предвыборной кампании и кандидата в вице-президенты США от демократов.

«Она очень слабо выступила на праймериз [Демократической партии], хотя ожидалось, что она выступит хорошо. У нее было около двух процентов, [при этом она] потратила много денег… Я был удивлен, что они выбрали ее», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

«Она (Харрис) была очень неуважительна к Джо Байдену, хуже чем Покахонтас (сенатор Элизабет Уоррен). Она говорила ужасные вещи о Сонном Джо, и трудно представить, что он ее выбрал», – сообщил американский лидер.

Говоря о взглядах Харрис, Трамп начал с того, что «она часто говорит неправду», а затем заявил, что она выступает за повышение налогов, за социальную медицину, урезание финансирования американских вооруженных сил и за отмену фрекинга – ключевой технологии при добыче сланцевой нефти. При этом глава Белого дома не преминул напомнить, что в случае реализации эта мера ударит по таким штатам, как Техас, Оклахома, а также Огайо и Пенсильвания, которые имеют ключевое значение на предстоящих в ноябре президентских выборах.

«Она была моим выбором номер один», – сыронизировал Трамп, имея в виду то, что Харрис, по его мнению, – слабый кандидат на выборах.

Напомним, наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис в качестве напарника в предвыборной кампании и претендента на пост вице-президента Соединенных Штатов.

Ранее Трамп ужаснулся возможной победой Байдена на американских президентских выборах, предсказав в этом случае уничтожение Соединенных Штатов.



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