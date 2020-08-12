 

55% украинцев считают жителей ОРДЛО и Крыма жертвами – опрос

12.08.2020, 5:40, Новости дня

55% опрошенных украинцев считают, что жители оккупированных территорий являются жертвами конфликта и нуждаются во всесторонней поддержке со стороны Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные на сайте Программы развития ООН в Украине.

19% сказали, что жители не подконтрольных правительству Украины территорий – такие же граждане Украины, как и остальные, и не нуждаются в дополнительной поддержке. 13% придерживаются мнения, что жители ОРДЛО и Крыма остались проживать в оккупации по собственному желанию, поэтому их не должна поддерживать Украина.

Инфографика: ua.undp.org

Кроме того, 53% опрошенных заявили, что должны быть восстановлены полноценные связи с населением неподконтрольных территорий, транспортное пассажирское сообщение. 22% считают, что должно сохраниться текущее состояние дел: государство декларирует поддержку населения на неподконтрольных территориях, но продолжает экономическую, транспортную блокаду.

Инфографика: ua.undp.org

Исследование проводилось в мае – июне 2020 года во всех областях Украины, кроме территорий, временно не контролируемых властью Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Опрос проведен по заказу проекту ПРООН “Права человека для Украины” при финансовой поддержке министерства иностранных дел Дании.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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