Вилкул заявил, что его партия будет участвовать в местных выборах

12.08.2020, 5:40, Новости дня

Экс-нардеп и лидер партии “Блок Вилкула “Украинская перспектива” Александр Вилкул 11 августа заявил, что его политическая сила будет участвовать в местных выборах. Об этом политик рассказал на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook.

По словам Вилкула, его решение пойти на местные выборы – “это ответ на вопросы людей и их просьбы о помощи”. Политик заявил, что в последнее время много общался с жителями Днепропетровской области.

Политик назвал свою политсилу “сильной командой хозяйственников и производственников”. “У нас в списках не будет ни бандитов, ни рейдеров, ни свадебных фотографов”, – заявил он. Кандидатов в горсовет Днепра или других местных советов от “Украинской перспективы” Вилкул пока не называл, но обещал представить команду в начале сентября.

Политик сказал, что выставит своих кандидатов “практически во всех” городах и объединенных территориальных общинах Днепропетровской области, пишет местное издание “Мост”.

“Одни партии кажутся симпатичными, но их высшее руководство пообещало Международному валютному фонду закрывать школы, больницы, продавать землю. Другие партии разрывают страну вопросами языка, веры и переписывают историю. Их представители в местных советах будут делать то же самое, потому что получат такое указание сверху. Чтобы защищать и развивать родной регион, наши города, районы и села, мы создали мощную партию Днепропетровщины, которая не получает приказов из Киева и подотчетна только жителям области”, – подытожил Вилкул.

Мы идем на местные выборы 25 октября. У нас списках нет ни бандитов, ни рейдеров, ни свадебных фотографов. В Блоке «Украинская перспектива» мы сформировали команду порядочных производственников и хозяйственников, настоящих патриотов Днепропетровщины, которые умеют и хотят работать. Posted by Олександр Вілкул on Teisipäev, 11. august 2020

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Вилкул был председателем Днепропетровской областной государственной администрации с марта 2010 года по декабрь 2012-го, после до февраля 2014 года он занимал пост вице-премьера. В 2014–2019 годах был нардепом от Оппозиционного блока.

Баллотировался на пост президента от этой политсилы в 2019 году, набрал 4,15% голосов и не прошел во второй тур.