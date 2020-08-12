Мнение: Удары по Аль-Ватия. 11.08.2020

12.08.2020, 5:18, Разное

Коротко по развитию кризиса в Средиземном море.

1. Ближе к ночи, неизвестные самолеты осуществили авиаудары по турецкой авиабазе Аль-Ватия в Западной Триполитании, которая находится под контролем ПНС Ливии. Кто именно наносил удары пока неизвестно – это может быть ВВС ЛНА, Франция, Египет, ОАЭ.

По заявлению ливийских источников, взрывы были слышны в 40 километрах от авиабазы. Ранее такой удар уже наносился по Аль-Ватия и привел к уничтожению двух ЗРК "Хок". Понесли ли турки потери на этот раз, узнаем скорее всего завтра.

Также стоит отметить, что по заявлению ЛНА, 10 августа в результате авиаударов была уничтожена одна турецкая система РЭБ (предположительно Redet-2) и один ЗРК (без уточнения модели).

ЛНА заявляет, что Эрдоган усиливает свое военное присутствие в Ливии и ЛНА продолжит борьбу за свободу страны.

Эрдоган в свою очередь продолжает требовать "демилитаризации" Сирта и Аль-Джуфры.

2. Греция несмотря на угрозы, так и не решилась вчера напасть на турецкие корабли, которые впрочем тоже, не решились начать сейсмическую разведку, ограничившись нахождением в экономических водах Греции.

Турция заявляет, что она не против переговоров, но не допустит, чтобы Средиземное море делили без учета ее интересов. Греция жалуется в ЕС и требуется разобраться с незаконными действиями Турции.

В районе Лесбоса греческий корабль потопил турецкую лодку с гражданскими, 3 человека получили ранения.

Греческие вооруженные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Завтра на Кипре начинаются совместные греческо-французские учения.

Так как Эрдоган не готов отказаться от своих амбиций в Ливии и в Средиземном море, кризис будет развиваться в сторону эскалации.

PS. Стоит отметить, что в результате удара турецкого дрона в Ираке, погиб иракский генерал, а в Идлибе Асад продолжает подтягивать войска к линии фронта в Идлибе. Слишком много фронтов для страны с ослабленной экономикой и падающей нац.валютой.