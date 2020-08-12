В российской Арктике затоплены несколько тысяч ядерных объектов
12.08.2020, 5:10, Разное
Теперь самые опасные из них поднимут
Последнее фото: подводная лодка «К-159» с понтонами, которые должны были удерживать ее на плаву во время буксировки 28 августа 2003 года, когда она ночью затонула в Баренцевом море. Теперь это один из объектов, которые должны быть подняты со дна моря. Фото: «Беллона»
В ближайшие восемь лет госкорпорация «Росатом» поднимет со дна Баренцева и Карского морей две подлодки и четыре реакторных отсека.
Atle Staalesen августа 06, 2020
Эти объекты представляют экологическую опасность, пояснил на этой неделе представитель «Росатома», представляя план очистки вод российской Арктики.
С конца 1960-х по конец 1980-х в северных морях было затоплено около 18 тысяч радиационно-опасных объектов. Большинство из них не слишком опасны для окружающей среды. Но к часть из них все чаще относятся как угрозе арктическим экосистемам.
«»Росатом» рассчитывает за восемь лет поднять со дна акватории арктической зоны РФ шесть наиболее радиационно-опасных объектов», — рассказали ТАСС в компании.
Две целые подлодки
В список объектов входят реакторы подводных лодок К-11, К-19 и К-140, а также отработавшее ядерное топливо из реактора ледокола «Ленин».
Также будут подняты две целые подводные лодки: К-27 в Карском море и К-159 в Баренцевом. Первая была затоплена советскими властями в 1982 году, а вторая затонула во время буксировки в 2003 году.
«К-27» лежит на глубине 33 метра к востоку от архипелага Новая Земля. Эксперты называют ее потенциальной радиоактивной бомбой замедленного действия. «К-159» находится на глубине 200 метров у побережья Кольского полуострова.
По словам «Росатома», эти шесть объектов содержат больше чем 90 процентов суммарной активности затонувших объектов.
К востоку от Новой Земли были затоплены реакторы, подлодка К-27 и около 17 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами. Карта: Barents Observer
Остальные затопленные объекты считаются не очень опасными.
«Согласно оценкам исследований, около 95 процентов объектов из 18 тысяч затопленных пришли в безопасное состояние естественным путем, они заилены и уровни гамма-излучения вокруг них соответствуют естественным фоновым показателям», — заявили в госкорпорации.
Большие затраты
Операция по подъему опасных ядерных отходов будет не только технически сложной, но и очень дорогой.
В отчете, подготовленном недавно для «Росатома» и Европейской комиссии, стоимость подъема шести наиболее опасных объектов оценили в 278 миллионов евро. В эту сумму входит безопасная транспортировка к месту утилизации и длительное хранение.
Только операция по подъему «К-159» оценивается в 57,5 миллионов евро, а подъем, транспортировка к месту утилизации и длительное хранение К-27 в губе Сайда обойдется в 47,7 миллионов евро, говорится в отчете.
Международное сотрудничество
278 миллионов евро на очистку вряд ли найдутся в российской казне, сталкивающейся с растущим дефицитом.
Ранее ряд стран выделили РФ миллиарды на решение проблемы ядерных отходов.
Только Норвегия с середины 90-х годов выделила на проекты по ядерной безопасности в российской части Баренцева региона около 1,5 млрд крон (140 миллионов евро).
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