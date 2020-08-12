 

“Либо я бревно, либо – нет”: Агата Муцениеце удивилась итогам “сексуального” тестирования

12.08.2020, 5:09, Разное

Популярная актриса Агата Муцениеце разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram пару забавных видеороликов, демонстрирующих итоги её “сексуального” тестирования. В частности, один из результатов сравнил знаменитость с “бревном”.
Недавно, как показали видеосюжеты, кинозвезда в рамках использования специального приложения для смартфона решила оценить уровень своего сексуального опыта. Большое удовлетворение Агате Муцениеце принесла информация на экране, идентифицировавшая упомянутый показатель в интимных отношениях на 99%. Вдоволь насладившись высокой оценкой, артистка решила “закрепить успех” и вновь удостовериться в своем высоком статусе. Однако повторное тестирование принесло абсолютно противоположный результат: “опыт” был оценен лишь в 2%, а вместо изображения красотки на дисплее красовалось изображение бревна с её глазами и губами.

Стоит отметить, что Муцениеце сразу поняла, что используемое ей мобильное приложение является просто удачным юмористическим инструментом. И все же в конце видео она не удержалась и отметила, что программе стоило бы определиться, “либо я бревно, либо – нет”.



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