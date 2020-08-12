Назван срок начала поставок в ВКС многоцелевых ударных беспилотников

12.08.2020, 5:08, Новости дня

Многоцелевые ударные беспилотники, способные поражать объекты противника высокоточными боеприпасами, начнут поступать в Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в 2021 году, сообщил заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью изданию «Красная звезда».

«В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине», – приводит слова Дронова ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время на вооружении ВКС находятся комплексы с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия, малой и средней дальности.

Заместитель главкома ВКС РФ также отметил, что использование ударных беспилотников в Сирии подтвердило их способность к высокоточному поражению целей.

«Эффективность применения беспилотной авиации подтверждена в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике. Использование беспилотных летательных аппаратов обеспечило нанесение высокоточного поражения объектам незаконных вооруженных формирований», – сказал Дронов.

Заместитель главкома добавил, что беспилотная авиация используется для решения широкого спектра задач (разведывательных, ударных, транспортных и специальных), для наращивания возможностей пилотируемой авиации, а также в условиях, когда применение пилотируемой авиации ограничено или менее эффективно. В связи с этим оснащение войск беспилотными летательными аппаратами позволит значительно повысить эффективность их применения, а также обеспечить сокращение потерь личного состава.

В будущем, по словам Дронова, Минобороны планирует предоставить экипажам боевых самолетов возможность управления беспилотниками. «Особое внимание при разработке беспилотных летательных аппаратов уделяется их интеграции в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией», –сообщил заместитель главкома ВКС.

«При этом предусматривается не только отработка вопросов взаимодействия при совместном выполнении боевых задач, но и выполнение задач беспилотными летательными аппаратами под управлением экипажей пилотируемой авиации», – рассказал Дронов.

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