Вероника Цепкало: Лукашенко запачкан кровью белорусского народа

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12.08.2020, 4:23, Разное

Светлана Тихановская ранее призвала белорусов отказаться от протестов и соблюдать законы страны. Многие понимают, что кандидат в президенты сказала это из-за страха за родных и близких. Вероника Цепкало не сомневается, что белорусские власти оказали давление на оппозиционера.

В видеообращении супруга экс-кандидата в президенты пояснила, что народ защищает не только Тихановскую, но и борется против издевательств, унижения и оскорблений со стороны властей.

По мнению Цепкало, Лукашенко врет, когда говорит, что за протестующими в Белоруссии стоят иностранные власти. Также Александр Григорьевич не говорит истинную причину отключения интернета в стране, считает она.

“Лукашенко уже показал свои синие пальцы, вцепившиеся в трон и запачканные кровью белорусского народа. Его не останавливают ни женщины, ни подростки”, – заявила Вероника.

Она призвала силовиков отказаться от защиты действующего президента. Цепкало не понимает, как выполняющие приказы Лукашенко люди смогут смотреть своим детям в глаза. “Ваша жизнь того стоит?”, – спросила жена экс-кандидата в президенты.

В завершение Вероника Цепкало обратилась к мировому сообществу с просьбой помочь остановить беспредел в Белоруссии, признать Светлану Тихановскую законно избранным президентом и освободить политзаключенных.



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