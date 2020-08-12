“На штыках не усидишь”: Шнуров обратился к Лукашенко после протестов в Белоруссии

12.08.2020, 4:23, Разное

Акции протеста в Белоруссии продолжаются уже два дня. Народ требует, чтобы Александр Лукашенко ушел в отставку. Люди не признают результаты выборов. Это понимает недавно подавшийся в политику Сергей Шнуров. Он опубликовал стихотворение в своем инстаграм-аккаунте на злобу дня.

Так, музыкант призвал Александра Григорьевича открыть глаза. Шнуров не понимает, почему президент Белоруссии избивает жителей страны, хоть и чужими руками. “Ты чего, как не родной, стал народ *** (бить – Прим.ред.)”, – написал Сергей.

Певец предположил, что Лукашенко стал чмом, который “поливает” газом земляков. По мнению Шнурова, для белорусов президент стал не батькой, а отчимом. “Ты услышишь правду, ишь, уши приоткрой и очи! На штыках не усидишь!”, – зарифмовал музыкант.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Авг 2020 в 2:03 PDT

Напомним, на прошлой неделе российские артисты отказались ехать в Белоруссию для выступления на концерте. Певцы и музыканты сделали это по просьбе жителей республики, которые понимают, что сейчас в стране не до развлечений.

Согласно официальным данным, Александр Лукашенко набрал на выборах 9 августа 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская оказалась на втором месте. За нее проголосовали 10% избирателей.