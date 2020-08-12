Мнение: О политических взглядах Камалы Харрис

12.08.2020, 4:10, Разное

О том, кого Байден взял себе в вице-президенты.

Кандидаткой стала сенатор Камала Харрис.

Есть как минимум 3 веские причины – она женщина (а это голоса женского электората), она цветная (а это голоса цветных), она "левый демократ" аля Берни Сандерс (а это поддержка "левой" части Демпартии).

Разумеется, если бы не протесты имени Флойда, не обязательно, чтобы выбрали ее, но так уж совпало.

Куда как интереснее познакомится с взглядами Харрис на вопросы внешней политики.

"Президент Сирии Башар аль-Асад злобно напал на ни в чем не повинных мирных жителей, включая множество детей, которые задохнулись до смерти от химического оружия. Это нападение подтверждает тот очевидный факт, что президент Асад – не только безжалостный диктатор, жестоко обращающийся с собственным народом, он – военный преступник международное сообщество не может игнорировать. Президент Трамп должен проконсультироваться с Конгрессом, чтобы решить проблему отсутствия у администрации четких целей в Сирии и сформулировать подробную стратегию и путь вперед в партнерстве с нашими союзниками. Американский народ заслуживает не меньшего" (с)

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«Я считаю, что мы должны вернуть наши войска из Афганистана, но я также считаю, что нам необходимо присутствие там с точки зрения поддержки того, что хотят сделать лидеры Афганистана. сделать это с точки зрения установления мира в этом регионе и, конечно, пресечения любой возможности ИГИЛ или любой другой террористической организации набрать обороты» (с)

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«Соединенные Штаты и Саудовская Аравия по-прежнему имеют общие интересы, такие как борьба с терроризмом, в которой саудовцы были сильными партнерами» (с)

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Николас Мадуро – репрессивный и коррумпированный диктатор, ответственный за непостижимый гуманитарный кризис. Народ Венесуэлы заслуживает поддержки и солидарности Соединенных Штатов. Мы должны начать с немедленного предоставления Временного защищенного статуса венесуэльцам, бежавшим от жестокости Мадуро, что президент Трамп отказался сделать. Мы также должны предоставить дополнительную помощь международным гуманитарным организациям для жителей Венесуэлы и беженцев. И мы должны продолжать поддерживать многосторонние дипломатические усилия, направленные на мирный переход к новым законным выборам, что должно быть конечной целью. (c)

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«Первая резолюция, с которой я выступала соавтором в качестве сенатора Соединенных Штатов, заключалась в борьбе с антиизраильской предвзятостью в Организации Объединенных Наций и подтверждении того, что Соединенные Штаты стремятся к справедливой, безопасной и устойчивой двухсторонней политике" (с)

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« Мы не можем сложить руки и принять этого северокорейского диктатора так, как это сделал этот президент. (с)

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Во-первых, я думаю, нам всем ясно, что Россия напала на нашу страну во время выборов 2016 года и что они продолжают атаковать нас сегодня. Россия напала не только на одну из наших самых священных демократических ценностей – свободные и справедливые выборы, но также, я считаю, на нашу саму американскую идентичность. (с)