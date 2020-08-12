Запад в поиске новой политики в отношении Минска

12.08.2020, 4:05, Новости дня

Во вторник, 11 августа, стало известно, что Светлана Тихановская, главный оппонент ставшего в 6-й раз президентом страны Александра Лукашенко, покинула Беларусь под давлением со стороны властей.

В то же самое время было распространено видеообращение, в котором она призывает прекратить протесты, заявив, что «народ Беларуси сделал свой выбор». Позже Тихановская опубликовала другое видео, сказав, что «ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит» и «дети – это самое важное, что есть в жизни».

Президент Литвы, в которую выехала Светлана Тихановская, высказал мнение, что ее, сделанное до отъезда, видеообращение было записано под давлением. В телеграм-канале штаба Тихановской также позже появилось сообщение о поддержке «всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами».

Несмотря на отъезд главного оппозиционного конкурента Лукашенко протесты продолжаются. В результате жесткого разгона властями страны протестных акций в воскресенье и в понедельник, было арестовано несколько тысяч человек, около двух сотен пострадали, погиб один протестующий.

США и Евросоюз осудили насилие со стороны властей Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении во вторник отметил, что ЕС проведет оценку отношений с Минском, включая «принятие мер против лиц, виновных в наблюдаемых актах насилия, необоснованных арестах и фальсификации результатов выборов».

Действия США остаются неясными, однако заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента Джордж Кент (George Kent) не исключил того, что Вашингтон может прибегнуть к санкциям. Госдепартамент США рассматривает возможность введения персональных санкций на ряд лиц, включая главу ЦИК Беларуси и начальника ОМОНА, сказал представитель ведомства также во вторник, 11 августа, во время организованного вашингтонским «Атлантическим Советом» веб-дискуссии о ситуации в Беларуси.

«Это то, что я и мои коллеги будем обсуждать в качестве варианта в ближайшие дни, – отметил Джордж Кент, добавив, что в отличие от Европейского Союза США никогда не снимали всех санкций. – Фактически все еще действуют персональные санкции против президента Лукашенко».

Представитель Госдепартамента США также повторил официальную позицию Вашингтона, которая осуждает недемократические проведение выборов в Беларуси и насилие против протестующих.

«Мы призвали белорусские власти уважать право всех белорусов на участие в мирных собраниях. Это фундаментальные свободы, гарантированные учредительными актами ОБСЕ, под которыми подписалась Беларусь, – сказал он. – Мы осуждаем насилие и задержания, а также ограничения в Интернете».

Тем не менее, США намерены продолжить развитие отношение и восстановление полноценных дипломатических связей с Минском, включая направление в Беларусь посла США после 12 лет перерыва. Если Сенат США утвердит кандидатуру Джули Фишер на должность американского посла в Беларуси, то Вашингтон планирует отправить своего представителя в Минск «как можно скорее», отметил Джордж Кент. Несмотря на происходящее сегодня, критически важно «держать каналы диалога открытыми», также добавил представитель Госдепартамента. Он высказал согласие с позицией министров иностранных дел стран «Люблинского треугольника» – Украины, Польши и Литвы – которые осудили действия властей Беларуси, но высказались в поддержку наличия диалога для решения ситуации «на благо народа и государства Беларусь».

Наталья Коляда, генеральный директор «Белорусского свободного театра» отметила во время веб-мероприятия «Атлантического Совета», что персональные санкции в отношении белорусских чиновников со стороны Запада является критическиважным для поддержки народа страны. В прошлом персональные санкции со стороны США и ЕС помогли освобождению сотен заключенных, добавила она.

Записанное видеообращение Светланы Тихановской, на котором та зачитывает с листа обращение с призывом больше не участвовать в протестах, было записано под угрозами после того, как ее местонахождение было неизвестно в течение нескольких часов, подчеркнула директор «Белорусского свободного театра».

Она отметила, что также сталкивалась с угрозами в адрес своей семьи, когда в 2010 году власти Беларуси искали ее дочь в доме родителей для сдачи вдетский дом с целью оказания давления. «То же самое произошло и с другим кандидатом в президенты (Андрей Санников – Ред.) и его женой Ириной Халип, когда в отношении их трехлетнего сына оказывалось такое же давление. Власти используют ту же тактику», – сказала она.

Журналист онлайн-издания Outriders Ханна Любакова отметила во время веб-мероприятия, что сегодня в Беларуси существует гораздо большая степень оппозиции режиму Лукашенко, чем когда-либо ранее. Этому способствует общая усталость населения от правления Лукашенко, его неспособности справиться с эпидемией коронавируса и проблемами в экономике, и некоторое прозрение ранее не заинтересованных в политике людей в отношении того, что выборы были сфальцифицированы. Несмотря на то, что Лукашенко и в прошлом подавлял протесты и отключал интернет, уровень жестокости со стороны властей сегодня также достиг нового уровня.

«Люди этого не забудут, – считает журналист. – Было пересечено слишком много линий. Это совсем другая страна».

Белорусский журналист Франак Вячорка, который также является вице–президентом Digital Communication Network и аналитиком цифровых стратегий Агентства США по глобальным медиа (United Stated Agency for Global Media, в ведении которого находится «Голос Америки») отметил, что власти Беларуси блокируют доступ к ряду информационных сайтов и соцсетей.

В частности, это происходит в вечернее время, когда растет уровень протестов. Журналист считает, что президент Лукашенко не пойдет на диалог с протестующими и с большей вероятностью ужесточит репрессии. Он также высказал оценку того, что протесты в Беларуси могут продолжиться и без явного лидера. «Люди самоорганизованы, – отметил он. – Им просто нужна общая цель и общие ценности, которые их объединяют».

По мнению колумниста немецкой медиа-компании Deutsche Welle Константина Эггерта, падение режима Лукашенко является вопросом времени. «Лукашенко падет, потому что, фактически, у него возможности выдержать такую ненависть со стороны своего народа, – сказал журналист, также во время веб-дискуссии «Атлантического Совета». – Он может пасть не завтра, на это может потребоваться некоторое времени, но это случится».

Однако Константин Эггерт также выразил опасения, что нынешний руководитель Беларуси может усилить репрессии для удержания своей власти.