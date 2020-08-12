Запад в поиске новой политики в отношении Минска
12.08.2020, 4:05, Новости дня
Во вторник, 11 августа, стало известно, что Светлана Тихановская, главный оппонент ставшего в 6-й раз президентом страны Александра Лукашенко, покинула Беларусь под давлением со стороны властей.
В то же самое время было распространено видеообращение, в котором она призывает прекратить протесты, заявив, что «народ Беларуси сделал свой выбор». Позже Тихановская опубликовала другое видео, сказав, что «ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит» и «дети – это самое важное, что есть в жизни».
Президент Литвы, в которую выехала Светлана Тихановская, высказал мнение, что ее, сделанное до отъезда, видеообращение было записано под давлением. В телеграм-канале штаба Тихановской также позже появилось сообщение о поддержке «всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами».
Несмотря на отъезд главного оппозиционного конкурента Лукашенко протесты продолжаются. В результате жесткого разгона властями страны протестных акций в воскресенье и в понедельник, было арестовано несколько тысяч человек, около двух сотен пострадали, погиб один протестующий.
США и Евросоюз осудили насилие со стороны властей Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении во вторник отметил, что ЕС проведет оценку отношений с Минском, включая «принятие мер против лиц, виновных в наблюдаемых актах насилия, необоснованных арестах и фальсификации результатов выборов».
Действия США остаются неясными, однако заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента Джордж Кент (George Kent) не исключил того, что Вашингтон может прибегнуть к санкциям. Госдепартамент США рассматривает возможность введения персональных санкций на ряд лиц, включая главу ЦИК Беларуси и начальника ОМОНА, сказал представитель ведомства также во вторник, 11 августа, во время организованного вашингтонским «Атлантическим Советом» веб-дискуссии о ситуации в Беларуси.
«Это то, что я и мои коллеги будем обсуждать в качестве варианта в ближайшие дни, – отметил Джордж Кент, добавив, что в отличие от Европейского Союза США никогда не снимали всех санкций. – Фактически все еще действуют персональные санкции против президента Лукашенко».
Представитель Госдепартамента США также повторил официальную позицию Вашингтона, которая осуждает недемократические проведение выборов в Беларуси и насилие против протестующих.
«Мы призвали белорусские власти уважать право всех белорусов на участие в мирных собраниях. Это фундаментальные свободы, гарантированные учредительными актами ОБСЕ, под которыми подписалась Беларусь, – сказал он. – Мы осуждаем насилие и задержания, а также ограничения в Интернете».
Тем не менее, США намерены продолжить развитие отношение и восстановление полноценных дипломатических связей с Минском, включая направление в Беларусь посла США после 12 лет перерыва. Если Сенат США утвердит кандидатуру Джули Фишер на должность американского посла в Беларуси, то Вашингтон планирует отправить своего представителя в Минск «как можно скорее», отметил Джордж Кент. Несмотря на происходящее сегодня, критически важно «держать каналы диалога открытыми», также добавил представитель Госдепартамента. Он высказал согласие с позицией министров иностранных дел стран «Люблинского треугольника» – Украины, Польши и Литвы – которые осудили действия властей Беларуси, но высказались в поддержку наличия диалога для решения ситуации «на благо народа и государства Беларусь».
Наталья Коляда, генеральный директор «Белорусского свободного театра» отметила во время веб-мероприятия «Атлантического Совета», что персональные санкции в отношении белорусских чиновников со стороны Запада является критическиважным для поддержки народа страны. В прошлом персональные санкции со стороны США и ЕС помогли освобождению сотен заключенных, добавила она.
Записанное видеообращение Светланы Тихановской, на котором та зачитывает с листа обращение с призывом больше не участвовать в протестах, было записано под угрозами после того, как ее местонахождение было неизвестно в течение нескольких часов, подчеркнула директор «Белорусского свободного театра».
Она отметила, что также сталкивалась с угрозами в адрес своей семьи, когда в 2010 году власти Беларуси искали ее дочь в доме родителей для сдачи вдетский дом с целью оказания давления. «То же самое произошло и с другим кандидатом в президенты (Андрей Санников – Ред.) и его женой Ириной Халип, когда в отношении их трехлетнего сына оказывалось такое же давление. Власти используют ту же тактику», – сказала она.
Журналист онлайн-издания Outriders Ханна Любакова отметила во время веб-мероприятия, что сегодня в Беларуси существует гораздо большая степень оппозиции режиму Лукашенко, чем когда-либо ранее. Этому способствует общая усталость населения от правления Лукашенко, его неспособности справиться с эпидемией коронавируса и проблемами в экономике, и некоторое прозрение ранее не заинтересованных в политике людей в отношении того, что выборы были сфальцифицированы. Несмотря на то, что Лукашенко и в прошлом подавлял протесты и отключал интернет, уровень жестокости со стороны властей сегодня также достиг нового уровня.
«Люди этого не забудут, – считает журналист. – Было пересечено слишком много линий. Это совсем другая страна».
Белорусский журналист Франак Вячорка, который также является вице–президентом Digital Communication Network и аналитиком цифровых стратегий Агентства США по глобальным медиа (United Stated Agency for Global Media, в ведении которого находится «Голос Америки») отметил, что власти Беларуси блокируют доступ к ряду информационных сайтов и соцсетей.
В частности, это происходит в вечернее время, когда растет уровень протестов. Журналист считает, что президент Лукашенко не пойдет на диалог с протестующими и с большей вероятностью ужесточит репрессии. Он также высказал оценку того, что протесты в Беларуси могут продолжиться и без явного лидера. «Люди самоорганизованы, – отметил он. – Им просто нужна общая цель и общие ценности, которые их объединяют».
По мнению колумниста немецкой медиа-компании Deutsche Welle Константина Эггерта, падение режима Лукашенко является вопросом времени. «Лукашенко падет, потому что, фактически, у него возможности выдержать такую ненависть со стороны своего народа, – сказал журналист, также во время веб-дискуссии «Атлантического Совета». – Он может пасть не завтра, на это может потребоваться некоторое времени, но это случится».
Однако Константин Эггерт также выразил опасения, что нынешний руководитель Беларуси может усилить репрессии для удержания своей власти.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет