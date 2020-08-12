 

МИД Литвы: Тихановская записала видеообращение к соратникам под давлением белорусских властей

12.08.2020, 3:31, Разное

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе пресс-конференции во вторник днем подтвердил, что Светлана Тихановская находится в Литве со своими детьми, она в безопасности. По словам министра, Тихановская приехала в Литву во вторник утром.

«Белорусские власти не препятствовали и не помогали ее отъезду», — отметил Линкявичюс. В Литве находится и глава штаба Тихановской Мария Мороз со своими детьми.

Линкяивчюс также прокомментировал два видео Тихановской, которые появились во вторник. На первом видео, опубликованном утром, Тихановская, в частности, говорит: «Не дай бог никому оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я». На втором видео она призвала белорусов «к благоразумию и уважению закона» и просила сограждан «не противостоять милиции, не выходить на площади».

По словам главы МИД Литвы, обе видеозаписи были записаны под давлением. «Очевидно, на нее оказали давление, и у нее не было другого выбора, кроме как покинуть страну», — заявил Линкявичюс. При этом он не ответил, какого рода давление было применено к оппозиционному кандидату.

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По словам Линкявичюса, теперь Литва несет ответственность за безопасность Тихановской: пока, отметил министр, никаких угроз в ее адрес не поступало.

На вопрос, когда именно приехали дети Тихановской и Мороз, Линкявичюс ответил так: «Часть детей приехали раньше, часть детей позже — давайте не будем вдаваться в детали».

Министр также рассказал, что у Тихановской есть виза, по которой она сможет находиться в Литве в течение года. Ближайшие две недели, согласно требованиям литовского кабинета министров, Тихановская должна будет провести на самоизоляции из-за  неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Беларуси.

Источник: Новая газета



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