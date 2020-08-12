Мнение: Письмо: “Стала обузой”

12.08.2020, 3:25, Разное

Вот это письмо для темы верх-низ подходит не лучше других.

Любое письмо можно рассматривать с этой точки зрения: где человек выходит из границ.

Из границ все выходят либо вверх, либо вниз.

Давайте посмотрим на этом примере.

mashutsa

Здравствуйте, Эволюция!

Буду очень благодарна, если Вы разберете мою историю

Мы познакомились в Токио, во время моей поездки по работе с моей подругой, которая также является моим бизнес-партнером. Мы там организовывали одно мероприятие и были в приподнятом настроении от успеха нашего бизнеса и лестных отзывов посетителей. И на такой позитивной волне я зашла в Тиндер и познакомилась там с Т. В итоге мы втроем – вместе с моей подругой, ходили по барам, караоке и гуляли по вечерам. Я и не думала в тот момент, что у нас с Т что-то получится. Просто хотелось хорошо провести время в приятной компании.

(Она описывает, что не штурманила ни парня, ни события. Держалась в границах, но ей и самой это дивно, она объясняет это тем, что не относилась к этому серьезно. Уже понятно, что когда она решит относиться всерьез, она станет Штурманом. Помните правило – быть всегда в нижней роли по отношению к судьбе, только тогда у вас будет спонтанность? Кто это правило понял и может объяснить? Что это значит?)

Потом я вернулась в один азиатский город, где уже жила более пяти лет. У меня также намечалось трех месячное обучение в Куала Лумпуре по работе и я вся была занята переездами, учебой и общением с Т. Он вернулся во Францию и я думала, что это общение просто сойдет на нет в какой-то момент. У меня не было времени думать об этом слишком много – я была занята учебой и очень стрессовала по этому поводу.

После обучения я вернулась в город N и там уже была занята переездом на новую квартиру. Т купил билет и приехал ко мне – все было, как в вихре событий: отдых на красивых пляжах, я познакомила его со своими друзьями, вечеринки у бассейна, я готовила завтраки по утрам, он мне приносил кофе в постель. Он всегда умел меня рассмешить и секс с ним просто сносил мне крышу. Так пролетел месяц, он вернулся в Европу и почти сразу забронировал билет, чтобы приехать ко мне спустя месяц в ноябре.

(Ему все понравилось, он доволен. Но если приглядеться, можно заметить, что она немного больше снизу, чем должна быть. Она развлекает его, водит его везде, готовит ему. Хотя в романтическом формате женщине принадлежит верхняя роль. Кто это понял и может объяснить? Что это значит? Как она должна была вести себя?)

В тот год я была на волне: наш бизнес, запущенный с нуля, уже приносил доход, я отучилась на курсах программиста и начала применять на практике свои знания. У меня было много энергии и хотелось свернуть горы.

Во время второго приезда, Т сказал, что хочет, чтобы я была его девушкой. Я как-то колебалась, несмотря на то, что Т казался мне таким горячим, романтичным, красивым и заботливым. Он говорил, что при желании смог бы переехать ко мне в город N. Я это все немного тормозила, потому что была неуверенна, что останусь в этой стране надолго.

(Внезапно выясняется, что она до сих пор еще не его девушка. А кто она? Что за статус такой – девушка? И она еще сомневается, стоит ли быть его девушкой, хотя не сомневается, что с ним надо спать у себя дома. Кто понимает, в чем ее нарушения границ и в какую сторону?)

Я поехала к нему в Париж на три месяца весной, где он познакомил меня со своими родителями и друзьями. Мы ездили в загородный дом его мамы и в соседнюю страну, где живет его сестра и бабушка. Он очень трогательно готовился к моему приезду: ходил по магазинам и искал мне кофе-мейкер. Он мог проснуться рано, чтобы купить свежие круассаны из булочной за углом. Мы много гуляли, путешествовали и я была счастлива. В Париже я смогла найти чем заняться, ходила на разные мероприятия, полезные для бизнеса и встречалась со знакомыми.

(Здесь у нее тройной кульбит. Она смотрит на него сверху, умиляется, как он трогателен, а по сути – снизу, бережно складывает в шкатулку пустячки, ждет предложения брака, рада знакомству с мамой и сестрой, хотя должна бы быть немного сверху, поскольку у них все еще романтика и перевеса его материальных вложений нет. То есть она взглядом сверху замещает реальную позицию сверху. Поэтому начинает расти дисбаланс)

Т поехал со мной на встречу выпускников моего университета в Венгрию. Также по работе мы с подругой организовывали еще одно мероприятие в Испании, он нам там помогал. Когда мы никуда не ездили, он ходил на работу, я ему готовила ужины и пыталась быть удобной в быту. Были и признания в любви, и слезы при расставании в аэропорте.

(Она старалась быть удобной в быту, но в шкатулку нечего получить, кроме слез, причем сама она плакала тоже)

После поездки в Европу, Т. приехал ко мне в город N на три месяца и тут я уже увидела его с другой стороны. За эти три месяца он планировал начать работу над своими собственными проектами, построить сайт-портфолио для своей работы, но так ничего и не сделал. Мы жили у меня дома, он помог мне озеленить мой балкон цветами, познакомился с моим братом, который приезжал на пару месяцев на зимовку. Во мне копилось раздражение из-за того, что он проводил много времени за компьютерными играми, удаленную работу не искал, кое как помогал мне по дому и никуда не ходил сам, даже не пытался найти чем заняться в городе, когда я работаю.

(Она плохо рефлексирует дисбаланс. Ее ждун так и ждал, что он выполнит свое обещание переехать, но парень воспринимает поездки к ней как отпуск и не хочет налаживать совместную жизнь. Ее это бесит и злит, но из-за плохой рефлексии дисбаланса она сейчас будет выносить ему мозг)

Кислые щи я не могла уже удерживать, и к концу его визита я инициировала разговор, в котором высказала свое опасение по поводу того, что он ничего не делал эти три месяца. Он сказал, что согласен с моим замечанием, что он тоже огорчен своей ленью. Я же почувствовала себя какой-то бабой с веслом. Я понимаю прекрасно, что у него достаточно денег, но как-то сложно мне оказалось принять тот факт, что ему просто нравится вот так лениться. Мой штурман негодовал.

(Не лень его ее бесила, а отсутствие динамики сближения. Но она не видит, что она уже внизу и ее красное поле очень ограничено, и говорит с ним из верхней позиции)

И дальше в разговоре я спросила, что мы будем делать дальше? Жить вместе он не предлагает, а я бы хотела. Он ответил, что считает оптимальным начинать сожительствовать после 3х лет отношений. На что я ответила, что у меня нет столько времени и я бы уже хотела смотреть в сторону создания семьи. Не помню точно, что уж там дальше было, но он мне сказал, что не может дать мне то, что я хочу.

(Он не предлагал ничего, этого достаточно было, чтобы понять, что он ничего не хочет серьезного. Но она уточнила у Глупыши. Он дал ей шанс сохранить лицо, сказав про три года. Она стала объяснять Глупыше, что надо поторопиться. Пришлось ему ее прямолинейно послать)

После этих слов я собралась и пошла в коворкинг работать, меня трясло и крутило весь день. Думала, что приду вечером домой, а он уйдет, но он был дома, ничего не говорил, но и не уходил. Тот вечер был, как в тумане. Он спрашивал, почему я все держу в себе и не говорю ему о том, что меня беспокоит, что в паре люди должны уметь договариваться и находить компромисс. Как-то это все скомкано прошло и он сказал, что нужно построить план о совместной жизни в какой-то стране.

(Кислыми щами и щипцами она заставила его обещать ей какой-нибудь план. Так, вытягивая сближение, вы заваливаете значимость окончательно)

Я чувствовала, будто выжала это решение из него, хотя и дистанцировалась во время конфликта и была готова к тому, что будет расставание.

Он улетел в Европу, я начала готовиться к отъезду из Азии, путешествовала с братом, продала все свои вещи и купила билет в Россию, чтобы уже оттуда поехать в Грузию и провести лето во Франции. Я хотела посмотреть Грузию и возможно туда переехать на какое-то время. С Т общение проходило в прежнем русле: много переписок, звонков и ласковых имен. Он отправил подарки моей семье на рождество, а я заказала ему классный подарок из Японии, по которой он скучал.

Т хотел приехать в Россию, поэтому у нас с ним была запланирована поездка в Москву, затем в Грузию и Париж, но тут случился коронавирус, границы закрыли. Сначала общение было таким же, как и прежде, он говорил, что нам надо было провести карантин вместе и сожалел, что я не успела к нему приехать.

Потом все стало более напряженным, границы не открывали, все стало таким унылым. Я пыталась как-то разнообразить наше общение, присылала ему всякие ссылки, рассказывала, как проходит моя жизнь в деревне у мамы с котами и собаками – это все ощущалось чем-то высосанным из пальца.

(Ей хочется совместной жизни, ему нет, понятно, что ей уныло делать вид, что все хорошо. Во время жесткого карантина она кое-как терпела, но теперь больше нет сил)

И вот финальным аккордом стал такой разговор:

– Т., я чувствую, что ты от меня отдаляешься в последний месяц. Я пытаюсь разнообразить наше общение, но чувствую себя усталой. Я не знаю, что с тобой происходит.

– Прости, что мое состояние огорчает тебя. Я крайне опечален происходящими событиями в мире и чувствую, что трачу твое время и ты заслуживаешь лучшего. Я не знаю, как с тобой разговаривать. Мир находится в депрессивном состоянии, я чувствую, что заводить детей в этом мире – это ужасная идея. Нам не надо больше людей на этой планете. Каждый вечер перед сном я мечтаю о том, чтобы все люди умерли. Я не чувствую себя частью общества.

(Он понимает, что ей не нужно болтовни ни о чем, ей нужны от него планы на будущее совместное. А он ничего не хочет, и чем больше она тянет щипцами, тем меньше хочет. Ну и ария Мертвого Жука. Я мертв и хочу чтобы сдохли все остальные. Истерика практически)

Я лишь ответила “спасибо за честность, надеюсь, тебе станет лучше”

Уже прошло почти 3 недели, он мне больше не писал. Говорить тут не о чем, пару дней назад я лишь попросила его отправить мне мои вещи, но он даже не ответил на сообщение. Я съездила в фитнесс лагерь на неделю с друзьями, запланировала поездку в Питер и Турцию, работаю над запуском нового проекта, чтобы отвлечься от грустных мыслей и выключить свою мыслемешалку.

История с Т длилась больше 2х лет и мне уже 34 года, ему 31, я думаю, что пора задуматься о том, чтобы стать матерью-одиночкой в ближайшие пару лет, иначе время уйдет. Я себя ощущаю какой-то разбитой, но стараюсь не погружаться в это все больше и больше. С момента приезда в Россию, я активно помогаю маме в ремонте дома, покупке мебели и прочих домашних вещах.

Меня не покидает какое-то чувство грусти от того, что когда я была на подъеме и жила в Азии, то была ему интересна, а как только началась какая-то реальная жизнь и реальные проблемы, я перестала быть интересной и стала обузой.

(СЗ была маловата, ОЗ скорее всего тоже. И вместо того, чтобы фигуру свою растить, она щипцевала динамику. Поэтому СЗ стала меньше, а потом еще меньше. Как она могла растить фигуру, кто-то понимает?)

Конечно мое штурманство и щипцы поспособствовали его арии мертвого жука. Но я как-то не до конца понимаю, как должна была себя вести после той первой ссоры, чтобы увеличить свою значимость и не потерять себя, а получилось так, будто я у него просила серьезные отношения, а он “ну так уж и быть” согласился.

(Это была не ссора, это был его отказ категорический в ответ на ее предложение. Предложение должен делать мужчина. Понятно почему? Она сделала ему предложение, получила отказ, но продолжала тянуть из него иллюзию отношений)

И так от этого всего становится грустно, что я не знаю как самой себе помочь и не надевать корону.