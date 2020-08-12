 

На трассе Киев – Одесса столкнулись фура и грузовик. Есть погибшие

12.08.2020, 3:20, Новости дня

На трассе Киев – Одесса возле пгт Любашевка грузовик DAF врезался в фуру Renault Magnum, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

“В результате аварии, которая произошла сегодня около 17 часов на автодороге Киев – Одесса вблизи пгт Любашевка, погибли водитель и пассажир грузового автомобиля DAF. По предварительным данным, водитель на скорости въехал в припаркованный на обочине Renault Magnum”, – говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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