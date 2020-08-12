Депрессия и тревожность приводят к увеличению объема мозга

12.08.2020, 3:18, Новости дня

Во время нового исследования австралийские ученые выявили, что депрессия и тревожность приводят к уменьшению одной области мозга и к значительному увеличению – другой.

Специалисты занимались изучением мозга более 10 000 человек, чтобы понять, как депрессия сокращает объем той части мозга, которая отвечает за память и обучение. Обнаружилось, что миндалевидное тело увеличивается в размерах, когда депрессию сопровождает тревожность. К слову, эта часть мозга отвечает за эмоции.

Во время нового исследования обнаружилось, что у людей с депрессией объем мозга во многих областях мозга меньше. Особенно это касается части, отвечающей за обучение и память.