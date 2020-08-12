 

Бельгия и Нидерланды осудили насилие в отношении протестующих в Белоруссии

12.08.2020, 3:08, Новости дня

Нидерланды осуждают применение насилия в отношении мирных протестующих в Белоруссии, говорится в заявлении МИД королевства. Министр иностранных, европейских дел и обороны Бельгии Филипп Гоффен призвал освободить задержанных в Белоруссии.

«Нидерланды вместе с другими членами ЕС осуждают насилие в отношении мирных протестующих в Белоруссии после выборов и призывают политическое руководство [республики] вступить в подлинный диалог с гражданским обществом», – приводит текст заявления внешнеполитического ведомства Нидерландов ТАСС.

Министр иностранных и европейских дел и обороны Бельгии Филипп Гоффен призвал власти Белоруссии освободить задержанных в ходе протестных акций.

«Я осуждаю жестокое подавление мирных протестов, последовавших после выборов в Белоруссии. Свобода выражения и свободная пресса являются фундаментальными правами всей Европы. Я призываю власти Белоруссии немедленно отпустить несправедливо арестованных граждан», – сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Накануне главы МИД Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, Исландии, а также Эстонии, Латвии и Литвы призвали белорусские власти вступить в диалог с оппозицией. В ЕС отказались признавать президентские выборы в Белоруссии как свободными, так и справедливыми, пригрозив введением санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Один из участников протест погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Жена Гринько пережила мужа на 23 года. Она не просто не боялась уходить, она ждала этого дня. “Вот уже скоро. И мы снова будем вместе…”

03.07 / В Конгрессе США призвали к санкциям против оборонного сектора и разведки России

04.08 / Грузовик с детьми сорвался с обрыва в Дагестане

26.06 / Отвлекающий манёвр Пхеньяна — Times об обострении ситуации на полуострове, чтобы меньше говорили о здоровье вождя

04.08 / Стрельбу открыли на вечеринке в Лос-Анджелесе, есть раненые

05.07 / Выпуск по-новому: торжество в особом формате

15.07 / В Крыму снизят цены на бензин и дизтопливо

29.06 / В мире число жертв COVID-19 превысило 500 тыс.

26.06 / Подмосковный сантехник признался в новых убийствах и изнасилованиях

15.07 / Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска