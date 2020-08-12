Мнение: Ночные задержания в Минске

12.08.2020, 3:05, Разное

Ночные задержания в Минске. ОМОН достаточно жестко работает и на улицах и во дворах. В ряде моментов даже с перехлестом.

Как и последние дни, активно применяются дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты и прочие спецсредства.

Если кто-то мечтал увидеть, а как было бы, если бы в 2014-м году Янукович решился и дал команду Захарченко на разгон, то у вас есть уникальная возможность посмотреть, как с методологической точки зрения это бывает.