Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда
12.08.2020, 2:24, Разное
Михаила Ефремова госпитализировали из зала Пресненского суда столицы, где сегодня должно было пройти очередное заседание по делу артиста. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
Актер, по свидетельствам ТАСС, с трудом смог выйти из машины, которая привезла его у суду, что задержало начало процесса. Вскоре его вынесли из здания на носилках и увезли на машине «скорой». Адвокат артиста Эльман Пашаев рассказал журналистам, что у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние. По данным РИА Новости, он находится в тяжелом состоянии в реанимации Боткинской больницы.
Судебное заседание по делу Ефремова, обвиняемого в ДТП с летальным исходом, пришлось отложить до 12 августа, оно пройдет в 10:00.
Первое заседание по делу актера прошло 5 августа. Ефремову предъявлено обвинение по ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Осторожно, спойлер в зале суда. Почему адвокат Михаила Ефремова занял абсурдную позицию?
Напомним, ДТП с участием артиста случилось 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. Ефремов на собственном автомобиле выехал на встречную и врезался в фургон «Лада», за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он скончался от черепно-мозговой травмы. Экспертиза вскоре установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.
Источник: Новая газета
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет