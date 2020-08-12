 

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

12.08.2020, 2:24, Разное

Михаила Ефремова госпитализировали из зала Пресненского суда столицы, где сегодня должно было пройти очередное заседание по делу артиста. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Актер, по свидетельствам ТАСС, с трудом смог выйти из машины, которая привезла его у суду, что задержало начало процесса. Вскоре его вынесли из здания на носилках и увезли на машине «скорой». Адвокат артиста Эльман Пашаев рассказал журналистам, что у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние. По данным РИА Новости, он находится в тяжелом состоянии в реанимации Боткинской больницы.

Судебное заседание по делу Ефремова, обвиняемого в ДТП с летальным исходом, пришлось отложить до 12 августа, оно пройдет в 10:00.

Первое заседание по делу актера прошло 5 августа. Ефремову предъявлено обвинение по ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Напомним, ДТП с участием артиста случилось 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. Ефремов на собственном автомобиле выехал на встречную и врезался в фургон «Лада», за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он скончался от черепно-мозговой травмы. Экспертиза вскоре установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.

Источник: Новая газета



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