Минфин Украины разместил облигации на 10 млрд грн

12.08.2020, 2:15, Новости дня

Министерство финансов разместило облигации внутреннего государственного займа на 4,9 млрд грн и $189,8 млн. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

“Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг, два из которых номинированы в национальной валюте со сроком три года и три месяца и один – на полтора года – в долларах США”, – говорится в сообщении.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ составила 7% и 10%.

В ведомстве сообщили, что средневзвешенная ставка доходности валютных бумаг выросла до 3,6% годовых. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 10,1 млрд грн.

📌 Сьогодні на аукціонах #ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам два випуски цінних паперів номінованих у… Posted by Міністерство фінансів України on Teisipäev, 11. august 2020

16 июня Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.